Galatasaray'dan son dakika transfer açıklaması! Arda Turan, Murillo...

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, transfer gündemiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Arda Turan transferi hakkında, "Sayın başkanım bu konuda açıklama yaptı onun üzerine bir gelişme yok, yeni gelişme olmadı" ifadelerini kullanan Günay, gitmesini bekledikleri oyuncular olduğunu ve transferin ocak sonunda netleşeceğini belirtirken Murillo ile ilgili soruya, "Transferlerde gizlilik var. Bunları görüşme anında açıklamak kulüplere zarar veriyor. Bunun hakkında açıklama yapmıyoruz. Yazılan haberlere itibar etmesinler her gün başka oyuncu çıkıyor, yeri gelince açıklıyoruz" cevabını verdi.





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