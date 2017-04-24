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Galatasaray'dan mobil dünyaya dev adım!

Galatasaray oyun sektöründeki yatırımlarını artırarak sürdürmeye devam ediyor.

Koray DURKAL
SON GÜNCELLEME

Bu sezon League of Legends Şampiyonluk Ligi’nde mücadele eden ancak istediği başarıyı elde edemeyip bir alt lige düşen Galatasaray bu kez mobil oyun takımı kuruyor.  Sarı kırmızılı ekip dünyaca ünlü Çin firması Tencent  tarafından geliştirilen Strike of Kings oyunu için anlaştığını resmen duyurdu.

Galatasaraydan mobil dünyaya dev adım

Galatasaray Spor Kulübünden konuyla alakalı yapılan açıklama şöyle:

Galatasaray Spor Kulübü ile Çinli Tencent firması tarafından geliştirilen Strike of Kings arasında mobil oyun sponsorluğu anlaşması sağlanmıştır. Konuyla ilgili detaylı bilgi önümüzdeki günlerde düzenlenecek bir basın toplantısıile kamuoyuyla paylaşılacaktır.

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