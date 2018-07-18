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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
18.07.2018 - 09:26, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan kötü prova

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Galatasaray, hazırlık maçında PSV Eindhoven'a 3-1 yenildi. Sarı-kırmızılılar büyük çoğunluğu as oyuncularıyla çıktığı mücadelede Hollanda temsilcisi karşısında varlık gösteremedi. Rakip takım Steven Bergwijn, Donyell Malen ve Mathes Gakpo'nun golleriyle sonuca gitti. Galatasaray'ın tek golünü ise 65. dakikada Martin Linnes kaydetti. Yeni transfer Henry Onyekuru 67. dakikada oyuna dahil oldu. Hareketli ve teknik yapısıyla dikkat çeken Nijeryalı'nın henüz hazır olmadığı görüldü. Öte yandan genç kaleci İsmail Çipe'nin performansı alkış aldı Sarı kırmızılılar bir sonraki maçını cumartesi günü Valencia ile oynayacak.

BUNALTICI sıcak herkesi zorladı. Galatasaray- PSV Eindhoven karşılaşmasında 32 derecelik sıcak sahadaki futbolcular, teknik heyet ve herkese zor anlar yaşattı.

Karşılaşma öncesinde yedek kulübelerinin tam güneşte olması nedeniyle Fatih Terim, PSV’nin hocası Van Bommel ile görüştü ve gölgenin olduğu karşı tarafa kulübelerin taşınmasını teklif etti.

Van Bommel de, Fatih Terim’in teklifini kabul edince yedek kulübeleri gölge tarafına taşındı.

 Galatasaray- PSV Eindhoven karşılaşmasını sarı kırmızılı kulübün 2.başkanı Abdurrahim Albayrak ve Sinan Gümüş’ün menajeri Ersin Akan da takip etti.

Bu arada karşılaşmanın biletleri 20 ila 45 Frank’tan satılırken sarı kırmızılı gurbetçi taraftarlar maç öncesi İsviçre’ye getirilen GS Store Tır’ından alışveriş yaptı.

 Muğdat’a destek, Ahmet Çakar’a tepki!

Galatasaraylı taraftarlar, PSV Eindhoven ile oynanan hazırlık maçında yorumcu Ahmet Çakar’a tepki gösterdi.

Sosyal medyada Galatasaray’ın yeni transferi Muğdat’ın ismiyle alakalı alaycı ifadeler kullanan Ahmet Çakar’ı protesto eden taraftarlar, sarı kırmızılı oyuncuya tezahüratları ile destek verdi.

 Galatasaray’da, Teknik Direktör Fatih Terim, hafif sakatlıkları bulunan Mariano ile Serdar Aziz’e kadroda yer vermedi.

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