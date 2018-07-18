Galatasaray'dan kötü prova
Galatasaray, hazırlık maçında PSV Eindhoven'a 3-1 yenildi. Sarı-kırmızılılar büyük çoğunluğu as oyuncularıyla çıktığı mücadelede Hollanda temsilcisi karşısında varlık gösteremedi. Rakip takım Steven Bergwijn, Donyell Malen ve Mathes Gakpo'nun golleriyle sonuca gitti. Galatasaray'ın tek golünü ise 65. dakikada Martin Linnes kaydetti. Yeni transfer Henry Onyekuru 67. dakikada oyuna dahil oldu. Hareketli ve teknik yapısıyla dikkat çeken Nijeryalı'nın henüz hazır olmadığı görüldü. Öte yandan genç kaleci İsmail Çipe'nin performansı alkış aldı Sarı kırmızılılar bir sonraki maçını cumartesi günü Valencia ile oynayacak.
BUNALTICI sıcak herkesi zorladı. Galatasaray- PSV Eindhoven karşılaşmasında 32 derecelik sıcak sahadaki futbolcular, teknik heyet ve herkese zor anlar yaşattı.
Karşılaşma öncesinde yedek kulübelerinin tam güneşte olması nedeniyle Fatih Terim, PSV’nin hocası Van Bommel ile görüştü ve gölgenin olduğu karşı tarafa kulübelerin taşınmasını teklif etti.
Van Bommel de, Fatih Terim’in teklifini kabul edince yedek kulübeleri gölge tarafına taşındı.
Galatasaray- PSV Eindhoven karşılaşmasını sarı kırmızılı kulübün 2.başkanı Abdurrahim Albayrak ve Sinan Gümüş’ün menajeri Ersin Akan da takip etti.
Bu arada karşılaşmanın biletleri 20 ila 45 Frank’tan satılırken sarı kırmızılı gurbetçi taraftarlar maç öncesi İsviçre’ye getirilen GS Store Tır’ından alışveriş yaptı.
Muğdat’a destek, Ahmet Çakar’a tepki!
Galatasaraylı taraftarlar, PSV Eindhoven ile oynanan hazırlık maçında yorumcu Ahmet Çakar’a tepki gösterdi.
Sosyal medyada Galatasaray’ın yeni transferi Muğdat’ın ismiyle alakalı alaycı ifadeler kullanan Ahmet Çakar’ı protesto eden taraftarlar, sarı kırmızılı oyuncuya tezahüratları ile destek verdi.
Galatasaray’da, Teknik Direktör Fatih Terim, hafif sakatlıkları bulunan Mariano ile Serdar Aziz’e kadroda yer vermedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle