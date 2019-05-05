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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
05.05.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan farklı galibiyet!

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Galatasaray'dan farklı galibiyet!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 86-65 yendi.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Mehmet Keseratar, Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Gibson 12, Tankeu 9, Kerem Özkan 7, Berkay Candan 12, Deniz Kılıçlı 12, Arda Erdoğan 5, Merthan Mutlu 3, Yiğit Can Vardal 5, Yiğit Abdullahoğlu

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 10, Harrison 9, Göksenin Köksal 7, Auguste 5, Hayes 5, Ayberk Olmaz 14, Caner Erdeniz 2, Ege Arar 6, Erol Can Çinko 5, Can Korkmaz 7, Hasan Emir Gökalp 3, Arapovic 13

1. Periyot: 18-24
Devre: 28-47
3. Periyot: 46-70

Galatasaraydan farklı galibiyet

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikasını ev sahibi ekip 12-6 üstün geçti. Mola dönüşünde toparlanan sarı-kırmızılılar, 8. dakikada Göksenin Köksal'ın atışıyla öne geçti (16-17) ve ilk çeyreği 24-18 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, 13. dakikada Arapovic'in üç sayılık basketiyle farkı çift hanelere (20-31) çıkardı. Konuk ekip, soyunma odasına da 19 sayı farkla 47-28 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin sonunda farkı 24 sayıya çıkaran (46-70) sarı-kırmızılılar, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 86-65 galip ayrıldı. 

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