Galatasaray'da yeni transferler imzayı attı! Arda açıklaması...

Başkan Dursun Özbek'in da hazır bulunduğu imza töreninde futbolcular şu konulara değindi:



FEGHOULİ: "2 HAFTA İÇİNDE TAKIMLA BAŞLAYABİLİRİM"

"Öncelikle Galatasaray gibi bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Bu camiada mücadele etmem için kulübüm arkamda durdu. Bende bunları katarak takıma katkı sağlamak istiyorum.



Çok şükür şuan sakatlığım iyiye gidiyor. Kafamdaki süre 2 hafta. 2 hafta içinde takımla birlikte başlayabilirim. Ancak burada hocanın kararı da önemli. Öncelikle ben futbolcu olarak daha önce gelmek istedim. Biliyorsunuz transfer uzun bir süreç oyuncunun istemesi yetmiyor. Kulüplerin anlaşması gerekiyor. Şuan şükürler olsunki Galatasaray'dayım. Daha önce Türkiye'den teklif aldım. Bunların başında Fenerbahçe vardı. Ama o zaman başka teklifler vardı. Onu değerlendirdim. Galatasaray teklif yaptığında düşünmeden kabul ettim buraya geldim. Biliç'le dürüst olmak gerekirse futbol açısından konuşmadık. İstanbul ve Türkiye hakkında konuştuk. Bana burayı ve insanlarla ilgili güzel şeyler söyledi."



FERNANDO: "BENDE BURAYA KENDİ TARİHİMİ YAZMAYA GELDİM"

"Belirttiğiniz gibi Guardiola önemli isim. Her hocanın farklı bakış acısı var. Her hoca takımından iyi futbol ister. Ortak paydayı böyle görüyorum. Kıyaslamak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama kaliteli oyuncular var, tempo yüksek. Ancak hızlı bir oyuncunuz varsa mutlaka avantajını kullanmanız gerekiyor.



Taraftar inanılmaz büyüledi. Daha öncede biliyordum önemli bir taraftar gurubuna sahip odluğunu dün de canlı olarak şahit oldum. Oyuncu için önemli bir olay taraftar desteği bizde bunu dün 90 dakika boyunca hissettim ve hissettik..Melo kulüp için ve taraftar için bir idol oyuncu. Ama bende buraya kendi tarihimi yazmaya geldim. Bende adımı Galatasaray tarihine adımı yazmak istiyorum, şampiyonluklarla."



MAİCON: "OFANSİF ANLAMDA GÜÇLÜ OLMALARI DA BİZİ İLERİYE TAŞIYOR"

"Tabii ki stoperlerin başarısı bir çok şeye bağlı. Hem ofansif hem defansif olarak. Biz dün bunu sağladık. Beklerin kademeye girmeleri önemli, bunun gibi birçok detay stoperlerin performansını etkiliyor. Beklerin olmaları çok önemli. Ofansif anlamda güçlü olmaları da bizi ileriye taşıyor. Bize çok güven veren bir kalecimiz var. Onun için ona duyduğumuz güvende bizi rahatlatıyor."



NDİAYE: "NE KADAR DOĞRU KARAR VERDİĞİMİ GÖRDÜM"

"Teklifler gelince ister istemez düşünüyorsunuz. Şu an şu dakika ne kadar doğru karar verdiğimi görüyorum. Bana dün gösterdiğim performanstan ötürü destek oldular. Daha zor maçlarda gelecektir. Onlara ihtiyacımız olacak. Benim için odaklanmam gereken takımın başarısı, bana verdikleri destekten dolayı taraftara ve takım arkdaşlarıma teşekkür ediyorum."

ÖZBEK'TEN ARDA TURAN AÇIKLAMASI

Kendisi çok iyi bir Galatasaraylıdır. Türkiye'de futbol oynamak isterse geleceği yer Galatasaray'dır. Böyle bir şey olursa yönetim, takım ve taraftarlar çok mutlu olacaklardır. Buraya gelmesi çok kolay değil. Bizim amacımız en iyi takımı kurmaya ve şampiyonluk yarışında iddialı hale getirmeye çalışıyoruz. Bu yöndeki hazırlıklarımız devam ediyor sadece bunu söylemek istiyorum.