Galatasaray'da yeni oluşum! Kadın çalışma grubu kuruldu

Galatasaray'da önemli bir sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. ‘Kadının güçlendirilmesi' adlı çalışma grubunun öncüleri de sarı kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Dilek Kutlu oldu. Çalışma grubunda sanatçı ve eski Galatasaray yöneticisi Candan Erçetin başta olmak üzere yöneticiler ve iş dünyasında başarılı birçok önemli kadın yer aldı.



Galatasaray yönetim kurulu üyesi Dilek Kutlu, sarı kırmızılı kulübün 2020 yılında şiddetle mücadele etmek için başlatacağı sosyal sorumluluk projesiyle ilgili şu sözleri şöyledi:

"NE YAZIK Kİ ŞİDDETİN SIRADANLAŞTIĞI BİR ÇAĞDA YAŞIYORUZ"



"Galatasaray tüm dünyanın da kabul ettiği gibi, taraftarı, sporcuları ve üyeleriyle çok büyük bir camiadır. Etki gücünden anladığımız; dönüşümü tetikleyebilecek sayıya ve niteliğe sahip olmaktır. Bu kaynağı ister taraftar ister sporcu ister yönetici ister öğrenci olarak tanımlayabilirsiniz ama genel olarak insandır. Etki gücümüze duyduğumuz güven ve bununla beraber gelen sorumlulukla yepyeni bir sosyal sorumluluk hareketinin startını verdiğimizi duyurmak istiyoruz: Bugün toplumumuzu, bireyleri ve kaynaklarını tükettiğimiz çevreyi tehdit eden en önemli meselelerin başında şiddet gelmektedir. Ne yazık ki şiddetin yaygınlaştığı, derinleştiği ve en üzücü olan sıradanlaştığı bir çağda yaşıyoruz. Buna dur demek için herkesin, her bireyin her kurumun tavır koyması, çaba göstermesi gereken günler çoktan geldi.

"GALATASARAY'DA KADIN ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURDUK"

"Şiddete karşı kitlesel mücadele vermek, kitlesel tavır takınmak artık bir gereklilik. Bugün herkesin gündeminde şiddet var. Galatasaray Spor Kulübü olarak şiddeti artık daha geniş bir çerçevede inceleyeceğimiz bir programımız var. Biz 2020 yılından başlayarak şiddetin her türlüsüne karşı çalışmalar yürütecek bir inisiyatife start vermiş durumdayız. Galatasaray Spor Kulübü olarak önce kadına karşı şiddetten başlayarak dönemler halinde çocuk, engelli, doğa ve nihayetinde spor olmak üzere farklı alanlara odaklanmayı hedefliyoruz. Bu amacı gerçekleştirmek üzere çok değerli Galatasaraylılardan oluşan bir kadın çalışma grubu oluşturduk.

"HEP BİRLİKTE HAREKETE GEÇMEK İSTİYORUZ"

"Oluşturduğumuz çalışma grubu ile insan kaynakları politikamızdan sporcu yetiştirme süreçlerine, taraftara ulaşma ve toplumda farkındalık sağlamaya kadar çok geniş bir yelpazede somut sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz. Cinsiyet eşitliğinin korunması, bireysel, kurumsal ve nihayetinde toplumsal düzeyde benimsenmesi ve içselleştirilmesine katkıda bulunulması için sizlerin desteğiyle hep birlikte harekete geçmek istiyoruz. Hareketin tüm içerik, süreç ve aksiyonlarını önümüzdeki günlerde tüm detaylarıyla kamuoyu ve sizlerle paylaşacağız"

Kulübüm şiddetle mücadele projesinin çalışma grubunda Banu Vahapoğlu Akgün, Candan Erçetin, Doç. Dr. İpek Merçil, Prof. Dr. Çağlayan Kovanlıkaya, Doç. Dr. Nazlı Hürbay Aytuna, Doç. Dr. Feyza Ak Akyol, Didem Özgüven, Binnur Zaimler, Nurten Yalçın Erüs ve Dr. Öğr. Üyesi Yudum Söylemez yer alıyor.



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