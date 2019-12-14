Galatasaray'da Selçuk İnan'a ıslıklı protesto!
Galatasaray taraftarları, oyuna giren Selçuk İnan'a ıslıklı protestoda bulundu.
Süper Lig'de Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mario Lemina, sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Lemina, karşılaşmanın 66. dakikasında oyundan çıkarken yerine Selçuk İnan dahil oldu.
Galatasaray taraftarları ise Selçuk İnan'ın oyuna girdiği anda tecrübeli futbolcuyu ıslıklarla protesto etti.
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