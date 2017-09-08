Galatasaray’da FFP operasyonu! Gidecekler...

Cimbom’da şimdi tersine transfer dönemi başladı. Yaz boyunca önemli transferler yapan ve kadrosunu neredeyse baştan aşağı değiştiren Galatasaray, bu gece yarısına kadar gidecekoyuncuların durumuna eğildi.

Sarı-kırmızılılar, İgor Tudor ve yönetimin kadroda düşünmediği De Jong, Hakan Balta, Ryan Donk, EndoğanAdili ve Umut Gündoğan'a kulüp arıyor. Bazı görüşmeler olsa da şimdiye dek resmi bir hamle gerçekleşmemişti.

Bu beş futbolcunun toplam maliyeti yaklaşık 6 milyon Euro. Yönetim, talibi çıkan futbolcuyu hemen gönderecek,isteyen kulüplere zorluk çıkartılmayacak. Aksi halde ise beş futbolcunun kontratları yarın feshedilecek.

G.Saray'ın amacı, Finansal fair-play kontrolünden çıkılmasına rağmen daha önce verilen 60 milyon Euro maaşsınırı sözüne sadık kaldıklarını UEFA'ya kanıtlayıp gelecekte yaşanabilecek sorunların önüne geçmek. (Sözcü)