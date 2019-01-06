Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yıldız isim...
Galatasaray'dan giden, gidene...
Performansıyla göz dolduran ve dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Henry Onyekuru'nun Galatasaray'daki dönemi kapanıyor...
arı kırmızılılarda Süper Lig'de ilk yarıyı başarılı bir performansla tamamlayan kiralık oyuncusu Henry Onyekuru, Galatasaray'dan ayrılıyor...
Takıma takviye için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da mevcut isimler takımdan ayrılıyor. İşte o gelişmeye dair detaylar...
TAKIMDA TUTACAKLAR
Galatasaray'da Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un biletleri kesilmişti. Rodrigues ise Al Ittihad'a transfer oldu. Bu isimlerine yerine gelecek futbolcular kapsamında sarı kırmızılı takımın transfer komitesi çalışmalarını aralıksız sürdürürken flaş bir gelişme daha yaşandı.
İngiliz devi Galatasaray'da ilk yarıyı iyi bir performansla geçiren Onyekuru için kararı verdi. Everton, sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giymesi için Türkiye'ye gönderdiği futbolcuyu gelecek sezon takımda tutacak.
Öte yandan Galatasaray'ın Everton ile yaptığı kiralık anlaşmasında Onyekuru'yu satın alma opsiyonu bulunmuyor. (Fotomaç)
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