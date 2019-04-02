Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Final mücadelesine çıkan Galatasaray, ilk mücadelede Yeni Malataspor'u sahasında konuk edecek. Kendi sahasında oynamanın avantajını elde edecek olan Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşısında galibiyet elde ederek deplasmana avantajlı bir şekilde gitmeye gayret gösterecek. Peki, Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ile Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finalinde ilk maçına çıkacak olan Sarı Kırmızılı takım, ikinci maçın avantajını elinde bulundurmaya gayret gösterecek. Peki, Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
GALATASARAY YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. 2 Nisan Salı günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, A Spor ekranlarından canlı izlenebilecek. Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadelede, Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yardımcılıkları üstlenecek.
Galatasaray Futbol Takımı, Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.
Koordinasyon, sürat ve ısınma çalışmasıyla başlayan antrenman, pas oyunu ile devam etti. Antrenmanın ana bölümde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Belinde ağrıları olan kaleci Fernando Muslera, günü tedaviyle geçirdi.
Gıda zehirlenmesi yaşayan Younes Belhanda'nın tedavisine başlandı. Faslı futbolcunun son durumu bugün yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak.
Konstantinos Mitroglou, fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalarına devam etti.
Yuto Nagatomo, takımdan ayrı sahada kuvvete ve aerobik adaptasyona yönelik çalışmalara başladı.
Mbaye Diagne ise kendisine hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.
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