Galatasaray Tuzlaspor maçı ne zaman?
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur ilk maçlarının programı belli oldu. Gözler şimdi Galatasaray ile Tuzlaspor arasındaki heyecan dolu müsabakanın oynanacağı tarihte. Futbolseverler maça kısa bir süre kala, müsabaka tarihini sorguluyor. Peki, Galatasaray Tuzlaspor maçı ne zaman?
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre kupada 3, 4 ve 5 Aralık'taki müsabakaların programı netleşti. İşte, Galatasaray Tuzlaspor maçı hakkında ayrıntılar...
Galatasaray ile Tuzlaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçı, 4 Aralık Çarşamba akşamı oynanacak. Saat 20.45'te başlayacak mücadelenin hakemi henüz netleşmedi.
ZTK MAÇ PROGRAMI
3 Aralık Salı:
13.00 Fatih Karagümrük-Göztepe (Vefa)
14.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü (Yeni Malatya)
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor (Bahçeşehir Okulları)
18.30 Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor (Esenler)
20.45 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)
4 Aralık Çarşamba:
13.00 Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir (Vakfıkebir İlçe)
13.45 Eyüpspor-Antalyaspor (Stadı açıklanmadı)
14.30 Kasımpaşa-Vanspor Futbol Kulübü (Recep Tayyip Erdoğan)
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
18.30 Altay-Trabzonspor (İzmir Atatürk)
20.45 Galatasaray-Tuzlaspor (Türk Telekom)
5 Aralık Perşembe:
13.00 Kırklarelispor-Gaziantep Futbol Kulübü (Kırklareli Atatürk)
14.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Manisa Futbol Kulübü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.30 Altınordu-Yukatel Denizlispor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
18.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)
20.45 Beşiktaş-Anagold 24Erzincanspor (Vodafone Park)
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