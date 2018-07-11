Galatasaray transfer haberlerinde adı geçen Nikola Kalinic kimdir?
Galatasaray transfer haberlerinde adı geçen Nikola Kalinic'in kim olduğu birçok futbolsever tarafından araştırılmaya başlandı. Şu anda Serie A ekiplerinden ACF Fiorentina'da forma giyen Nikola Kalinic'in Galatasaray'a transfer olacağı konuşuluyor. Peki, Nikola Kalinic kimdir?
Milan'dan kiralık olarak gitmesi beklenen Nikola Kalinic, Galatasaray'ın da ilgilendiği öğrenildi. Nikola Kalinic'in menajeri Tomislav Erceg, Hırvat yıldız ile Galatasaray'ın ilgilendiği ifade ederek "Galatasaray, Kalinic'le ilgileniyor. Bunu söyleyebiliriz, ancak Kalinic Milan'ın oyuncusu. Ayrıca Atletico Madrid ve Sevilla da onunla ilgileniyor. Kiralık olarak ayrılıp ayrılmayacağına, hangi teklifin daha geçerli olduğuna Milan Kulübü karar verecek" dedi.
Nikola Kalinic 5 Ocak 1988 Solin, Hırvatistan doğumlu, forvet mevkinde görev alan Hırvat milli futbolcudur. Şu anda Serie A ekiplerinden ACF Fiorentina takımında forma giymektedir.
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