Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel İlk 11'ler

Galatasaray Trabzonspor maçı, formda ilerleyişini sürdüren Sarı Kırmızılı takım için büyük önem arz edecek. Lig yarışında Medipol Başakşehir'in aldığı yarayı lehine çevirmek isteyen Galatasaray, Bordo Mavili ekip karşısında galibiyete odaklanacak. Trabzonspor ise aralarında sadece 3 puan fark bulunan rakibi karşısından puanla ayrılmak için gayret gösterecek. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 21. Hafta mücadelesinde Galatasaray, Trabzonspor'u Türk Telekom Arena'da konuk edecek. 10 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Ümit Öztürk'ün yöneteceği karşılaşmada Kerem Eyisoy ve Osman Gökhan Bilir yardımcılıkları üstelenecek.



Ligde 21. haftaya Galatasaray 36 puanla ikinci, Trabzonspor ise 33 puan ve averajla beşinci sırada girdi.



Sezonun ikinci yarısına aldığı 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, sarı-kırmızılı takım karşısında kazanarak hem rakibi ile puan farkını kapatmak hem de zirve takibini sürdürmek istiyor.



BU SEZON "ÜÇ BÜYÜKLER"E KARŞI KAYBETMEDİ



Trabzonspor, "Üç büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında bu sezon maç kaybetmedi.



İlk yarıda evindeki maçlarda Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, İstanbul'da Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.



Trabzonspor ayrıca, bugün sahadan galip ayrılması durumunda Galatasaray'ı deplasmanda 840 gün sonra yenmiş olacak. Bordo-mavililer, rakibi karşısında deplasmanda son galibiyetini 22 Ekim 2016'da almıştı.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

Sarı Kırmızılı takımın Trabzonspor karşısına Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye, Donk, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne 11'i ile çıkması bekleniyor.



TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL İLK 11'İ



Bordo-mavili takımın Galatasaray karşısına Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Zargo Toure, Luis Ibanez, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme ve Hugo Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.

DİAGNE’NİN İLK HEYECANI



Galatasaray’ın yeni transferi Mbaye Diagne, ilk kez bir karşılaşmada sarı-kırmızılı formayı giyecek.



Ara transfer döneminde Kasımpaşa’dan 10 milyon avro bonservis ücretiyle kadroya katılan Senegalli futbolcu, lacivert-beyazlı takımdan kalan cezasını tamamladı.



Ligin ilk yarısından sarı kart cezası bulunan 27 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı son 16 turu ilk maçından sonra kırmızı kart görerek 4 maç men cezasına çarptırılmıştı.



Diagne, sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'nın ligde 18. haftada Çaykur Rizespor'la yaptığı maçta görev alamadı. Kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'dayken Aytemiz Alanyaspor ile kupa rövanşında ve 19. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Diagne, Galatasaray'a transfer olduktan sonra da 20. haftada ligdeki Aytemiz Alanyaspor ile kupadaki Hatayspor müsabakalarında sahaya çıkamadı.



Ligin ilk yarısında 20 gol atan Mbaye Diagne’nin Trabzonspor karşılaşmasıyla Galatasaray’daki ilk maçına çıkacak.



TERİM, 99 GÜN SONRA EVİNDE LİG MAÇINDA



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 99 gün sonra Türk Telekom Stadı’nda bir lig maçında takımının başında olacak.



Ligin 11. haftasında 2 Kasım 2018’de iç sahada oynanan Fenerbahçe derbisinden sonra Fatih Terim’e 10 maç ceza verildi. Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor karşılaşmasıyla söz konusu müsabakadan sonra ilk kez Türk Telekom Stadı’nda bir lig maçında saha kenarından takımını yönetecek.



Fatih Terim, Türkiye Kupası son 16 turu rövanşındaki Boluspor maçında taraftarının önüne çıkmıştı. Ligde üst üste Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor deplasmanlarına giden Galatasaray’da Fatih Terim, kupada Türk Telekom Stadı’nda Hatayspor ile oynanan çeyrek final maçında ise babası Talat Terim’in vefatı nedeniyle görev yapamamıştı.

NAGATOMO FORMASINA KAVUŞUYOR



Galatasaray’ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, 48 gün sonra sarı-kırmızılı takımla maça çıkacak.



Galatasaray formasını son olarak ligin 17. haftasında 23 Aralık 2018’de Demir Grup Sivasspor karşısında giyen Nagatomo, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası’nda forma giydi.



Trabzonspor’a karşı savunmanın solunda görev alması beklenen 32 yaşındaki futbolcu, 48 gün sonra sarı-kırmızılı formayla mücadele edecek.



Yuto Nagatomo’nun formasını giydiği Japonya, Asya Kupası’nda finalde mücadele etti. Japonya, Katar’a 3-1 mağlup olarak organizasyonu 2. tamamladı.

GALATASARAY’DA 2 EKSİK



Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcu cezaları nedeniyle Trabzonspor’a karşı süre alamayacak.



Süper Lig’in 20. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde sarı kart gören futbolcular Fernando Reges ve Sinan Gümüş, cezalı duruma düştü.



İki futbolcu da Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyecek.



Galatasaray’da sarı kart sınırında bulunan Mariano Filho ise Trabzonspor maçında kart görmesi durumunda 22. haftadaki Kasımpaşa müsabakası öncesi cezalı duruma düşecek.



SAHASINDA 29 MAÇTIR KAYBETMİYOR



Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 29 maçta mağlup olmadı.



Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.



Galatasaray, evindeki son 29 lig maçının 24’ünü kazanıp, 5'inde berabere kaldı.