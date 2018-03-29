Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri başladı ve düz koşu ile devam etti. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Antrenman sonrasında Yasin Öztekin, Sinan Gümüş, Denayer ile Hakan Balta, bireysel şut çalışması yaptı. Öte yandan antrenmanda Fatih Terim’in futbolcularla konuşmalar yapması gözlemlendi.

Antrenmanda hafif sakatlıkları bulunan Selçuk İnan ile Serdar Aziz, düz koşu çalışması yaparken, Eren Derdiyok da kendisine uygulanan özel program dahilinde çalıştı. Uruguay Milli Takımı’ndan dönen Fernando Muslera ve milli takımlarından gün içinde dönmesi beklenen Younes Belhanda ile Yuto Nagatomo, antrenmanda yer almadı. Sakatlığı bulunan Martin Linnes de antrenmana katılmadı. Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Trabzonspor maçı 1 Nisan Pazar günü oynanacak. Saat 19:00'da başlayacak olan mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray’ın Yeşil Burun Adaları asıllı futbolcusu Garry Mendes Rodrigues, Trabzonspor maçını da kazanarak hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında Trabzonspor’u konuk edecek olan Sarı-kırmızılılar, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı idmanla sürdürdü. Antrenman öncesi basın ise Garry Mendes Rodrigues, basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

Rodrigues, Galatasaray’da olduğu için mutlu olduğunu ve burada şampiyonluk yaşamak istediğini söylerken, "Burada her zaman evimde gibiyim. Taraftar beni çok seviyor, ben de onları çok seviyorum. Çok iyi bir ortam var. Odaklandığım tek şey şampiyonluk. 8 final maçımız var ve tek tek odaklanıyorum. Şampiyonlar Ligi’nde olmak istiyorum. Odaklandığım tek şey takımımla birlikte şampiyonluk yaşamak" dedi.

"HEDEFİMİZE BİR ADIM DAHA YAKLAŞMAK İSTİYORUZ"

Süper Lig’de kalan son 8 maç için ise Rodrigues, "Önümüzde 8 final maçımız var. Trabzonspor maçı da onlardan biri. Bu maç da bir final. Bu maçı da kazanarak hedefimize bir maç daha yaklaşmak istiyoruz. Kendi sahamızda ve seyircimizin önünde oynamak bizim için avantaj" diye konuştu.

"FENERBAHÇE MAÇI BİTTİ, TRABZONSPOR MAÇINA ODAKLANMALIYIZ"

Rodrigues, Fenerbahçe maçının tamamlandığını ve önlerinde Trabzonspor karşılaşması olduğunu dile getirerek, "Odaklanmamız gereken Trabzonspor karşılaşması. Fenerbahçe mücadelesi oynandı ve bitti. Bir puan aldık. Önemli bir maçımız var ve Trabzonspor maçına odaklanmalıyız" açıklamasını yaptı.

"HOCAMIN BANA VERDİĞİ GÜVENLE DEVAM EDİYORUM"

Fatih Terim’in gelişiyle birlikte performansının da arttığını değerlendiren Rodrigues, "Bir futbolcunun mutlu olması için teknik direktöründen güven alması gerekiyor. Fatih Terim de bana bunu veriyor. Mutluyum ve kişisel hedeflerim var. Hocamın bana verdiği güvenle devam ediyorum. Futbolcunun o güveni hissetmesi çok önemli, ben de bunu hissediyorum" şeklinde konuştu.ÿ

"NAGATOMO’NUN ÇOK KOŞMASI BENİM İÇİN ÇOK İYİ"

Rodrigues, devre arasında takıma katılan Yuto Nagatomo için de şunları söyledi:

"Kendisi çok iyi bir futbolcu ve çok iyi bir insan. Bizimle bu kadar kısa zamanda böyle iyi ilişkiler kurabileceğini düşünmüyordum. Çok koşması benim için iyi oluyor. Benim için iyi bir kişiliğe sahip, tecrübeli bir oyuncu."

Spor Toto Süper Ligde son iki haftada üst üste Teleset Mobilya Akhisarspor ile Evkur Yeni Malatyaspor maçlarını kazanarak yeniden 5inci sıraya yükselen ve Avrupa Kupalarına katılma noktasında umutlanan Trabzonspor, milli aranın ardından deplasmanda karşılaşacağı Galatasarayı mağlup ederek Avrupa iddiasını güçlendirmek istiyor.

11 EKSİKLE HAZIRLANIYOR

Milli arada 5 gün izin yapan bordo-mavililerde sakat ve ülkelerinin milli takımlarında bulunan oyuncuların fazla olması nedeniyle antrenmanlarda yeterli çoğunluk sağlanamadı. Trabzonspor, milli takımlarda yer alan Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Uğur Demirok, Ogenyi Onazi, Tomas Hubocan ile Filip Novakın yanı sıra sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Castillo, Esteban ile Durica’dan yoksun hazırlıklarını sürdürüyor. Ayrıca tedavisi devam eden Matus Bero da takımdan ayrı çalışıyor. A Milli Futbol Takımı’nın Karadağ ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Okayın durumu ise çekilcek olan MRın ardından netlik kazanacak.

MİLLİ ARADA TEK KAZANIM MUSTAFA İLE KAMİL

Trabzonsporda milli maçlar nedeniyle lige verilen arada, uzun süredir sakatlığı bulunan ve tedavisi tamamlanan Mustafa Akbaş ile Kamil Ahmet Çörekçi takıma geri döndüler. Bu iki oyuncunun da takımla çalışmalara başlaması teknik heyetin de yüzünü güldürdü.

GALATASARAY'A KARŞI SON 3 MAÇTIR KAZANIYOR

Mecburi olarak 11 eksikle hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililerde, bu eksikliklerin 1 Nisanda oynanacak Galatasaray maçında sahaya nasıl yansıyacağı ise merak uyandırıyor. Karşılaşma öncesi dezavantajlı görünen Trabzonspor, son 3 maçtır aralarında oynanan maçlarda sırasıyla 1-0, 2-0 ve 2-1lik skorlarla mağlup ettiği rakibi karşısından yine galibiyetle ayrılıp Avrupa iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.