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Galatasaray Sportif AŞ’den açıklama

Galatasaray Sportif A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) "Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama" konulu bir açıklama yayınladı.

Hürriyet Haber
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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son dönemde bazı basın ve yayın organlarında Futbol A Takımımızın transferlerine ilişkin gerçek dışı haberlerin yer aldığı görülmüştür. Şirketimiz, faaliyet konusuna ilişkin yaptığı tüm iş ve işlemlerde hukuka uygun hareket etmektedir. Bu konuda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılmış olan açıklamalar dışında hiçbir habere itibar edilmemelidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 9. Maddesi uyarınca Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.

Galatasarayaçıklamatransfer

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