Galatasaray Schalke 04 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
16.10.2018 - 20:29, Son Güncelleme:

Galatasaray Schalke 04 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

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Galatasaray Schalke 04 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray Schalke 04 maçı Şampiyonlar Ligi'nde oldukça heyecan dolu bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşımaya hazırlanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında temsilcimiz Galatasaray, Schalke 04 ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Kendi taraftarı önünde maçı kazanmak isteyen temsilcimiz grupta üçüncü sırada yer alıyor. Peki, Galatasaray Schalke 04 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

UEFa Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında temsilcimiz Galatasaray kendi sahasında Almanya'nın güçlü ekibi Schalke 04 ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Devler Ligi’nde Schalke 04’ü mağlup ederse, Porto’nun Lokomotiv’e takılması halinde grupta zirveye çıkacak. Peki, Galatasaray Schalke 04 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray evinde Schalke 04'ü konuk edecek. Kritik maç 24 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı.

TERİM’İN İÇ SAHA PLANI

Galatasaray, üst üste oynayacağı iki maç sonrası her iki kulvarda da lider olabilir. Ligde zaten Başakşehir’in 3 puan önünde yer alan Cim Bom, Devler Ligi’nde de Schalke 04’ü mağlup ederse, Porto’nun Lokomotiv’e takılması halinde grupta zirveye çıkacak. Terim, zorlu Şampiyonlar Ligi’nde özellikle iç sahadaki maçlarda kesinlikle kayıp istemiyor.

GRUPTA ÜÇÜNCÜLÜĞE GERİLEDİ

D Grubu'nda ikinci haftaya lider giren Galatasaray, Porto yenilgisinin ardından üçüncülüğe düştü. Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenen Schalke 04 ile Galatasaray'ı aynı skorla mağlup eden Porto, dörder puanla zirveyi paylaştı. Galatasaray'ın 3 puanla üçüncü sırada olduğu grupta Lokomotiv Moskova ise ikinci haftayı da puansız kapattı ve son sırada kaldı.

FATİH TERİM'İN BAZI MEVKİLERDE DEĞİŞİKLİĞE GİTMESİ BEKLENİYOR

Tecrübeli teknik adamın sakatlığı sebebiyle Porto ve Antalyaspor maçlarında forma giyemeyen ve fizyoterapistler eşliğinde kendisine verilen program dahilinde çalışan Eren Derdiyok'un oynayamaması durumunda forvette yine Sinan Gümüş'e şans vermesi beklenirken kanatlarda Garry Rodrigues ve Sofiane Feghouli'nin oynama ihtimalinin son derece yüksek olduğu öğrenildi.

Emre Akbaba'nın sakatlığı sürerken Terim'in Şampiyonlar Ligi’ndeki Schalke 04 maçını da düşünerek orta alanda Belhanda-Ndiaye ikilisinin yanında bu kez Donk'a şans vermesi ve Fernando'yu dinlendirmesi bekleniyor.

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