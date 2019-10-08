Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman oynanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasaray İspanyol devi Real Madrid'i konuk etmeye hazırlanıyor. Son maçında Paris Saint Germain'e (PSG) 1-0 mağlup olan sarı kırmızılılar liderlik yolunda Real Madrid'e karşı sıkı bir performans sergileyecek. Mücadeleye kısa süre kala, Galatasaray Real Madrid maçı tarihi de merak edilen konular arasındaki yerini aldı. Peki, Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman oynanacak?
Şampiyonlar Ligi'nde, Paris Saint-Germain (PSG) ve Club Brugge ile karşılaşan temsilcimiz Galatasaray, puan durumunda bir alt sırasında yer alan Real Madrid'e karşı forma giyecek. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede öncesi İspanyol devinde Kroos, Bale'den sakatlık haberi geldi. Öte yandan Real Madrid'de Marcelo, Kroos, Bale'in dışında Courtois, Nacho, Asensio ve Mendy'nin sakatlıkları da devam ediyor.
GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid'e karşı 22 Ekim Salı günü forma giyecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan maç saat 22.00'da başlayacak.
Real Madrid, Galatasaray'ı hedef maçı olarak görüyor
İspanyol devinin efsanesi ve kurumsal direktörü Emilio Butragueno, “Galatasaray’a karşı iki kez ‘Tamam ya da devam’ maçlarına çıkacağız. Bu maçları hangi koşullarda oynayacağımızın farkındayız. Artık hata yapma lüksümüz kalmadı. Galatasaray’a karşı oynayacağımız iki karşılaşmayı da kazanmak zorundayız. Bu maçlar gruptaki geleceğimizi belirleyecek” dedi.
Real Madrid'de sakatlıklar bitmiyor
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta mücadele eden Real Madrid, sakatlık sorunları ile boğuşuyor.
Sol bek Marcelo'yu sakatlığa kurban veren İspanyol ekibi, La Liga'da Granada'yı 4-2 yendiği maçta ise Toni Kroos ve Gareth Bale'i kaybetti.
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, ''Maçta hem Kroos hem de Bale sakatlandı. Yapabileceğimiz bir şey yok.'' sözlerini kullandı.
Müzesinde birçok önemli kupayı bulunduran İspanyol ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 13 kez mutlu sona ulaşarak bu alanda rekoru açık ara elinde bulunduruyor. Real Madrid, geçen sezon son 16 turunda veda ettiği Avrupa'nın 1 numaralı kupasında, öncesindeki 3 sezonu arka arkaya şampiyon tamamlamıştı.
Geçen sezon yaşanan hayal kırıklığının ardından 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan teknik direktör Zinedine Zidane'ı yeniden takımın başına getiren Real Madrid, bu sezon öncesinde yaptığı transferlerle dikkati çekiyor.
Kadrosunda Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Toni Kross, Isco, Gareth Bale, Karim Benzema gibi dünyaca ünlü futbolcuları bulunduran Real Madrid, Belçikalı Eden Hazard, Brezilyalı Rodrygo ve Eder Militao, Sırp Luka Jovic ve Fransız Ferland Mendy'yi ciddi bonservis bedelleri ödeyerek kadrosuna kattı.
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