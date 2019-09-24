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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
24.09.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

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Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu grup aşamasının ilk hafta maçları geçtiğimiz hafta tamamlandı. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden tek takım Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Club Brugge ile 0-0 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne 1 puan alarak başladı. Galatasaray maçını ise 1 Ekim'de Fransa ekibi PSG ile yapacak. Peki, Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Şampiyonlar Ligin'de A Grubu'nda yer alan Galatasaray; Real Madrid, Paris Saint-Germain (PSG) ve Club Brugge ile mücadele edecek. İlk sınavını Belçika ekibi Club Brugge karşısında veren Galatasaray, ikinci maçını Paris Saint-Germain'e (PSG) ile yapacak. Temsilcimizin üçüncü maçı ise dünya devi Real Madrid karşısında olacak. İşte, Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı hakkında merak edilenler...

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yapacağı maçların programı belli oldu. Buna göre; sarı-kırmızılı ekip, A Grubu'nda üçüncü maçını Real Madrid'e karşı 22 Ekim Salı günü oynayacak Müsabaka saat 22.00'da başlayacak.

REAL MADRİD HAKKINDA

İspanya'nın Avrupa'daki en başarılı takımı Real Madrid, geçen sezon kötü bir performans sergiledi.

Dünyanın en önemli spor kulüplerinden olan Real Madrid, son 5 sezondaki performansı dikkate alındığında Avrupa kulüpler sıralamasının ilk basamağında bulunuyor.

Müzesinde birçok önemli kupayı bulunduran İspanyol ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 13 kez mutlu sona ulaşarak bu alanda rekoru açık ara elinde bulunduruyor. Real Madrid, geçen sezon son 16 turunda veda ettiği Avrupa'nın 1 numaralı kupasında, öncesindeki 3 sezonu arka arkaya şampiyon tamamlamıştı.

Geçen sezon yaşanan hayal kırıklığının ardından 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan teknik direktör Zinedine Zidane'ı yeniden takımın başına getiren Real Madrid, bu sezon öncesinde yaptığı transferlerle dikkati çekiyor.

Kadrosunda Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Toni Kross, Isco, Gareth Bale, Karim Benzema gibi dünyaca ünlü futbolcuları bulunduran Real Madrid, Belçikalı Eden Hazard, Brezilyalı Rodrygo ve Eder Militao, Sırp Luka Jovic ve Fransız Ferland Mendy'yi ciddi bonservis bedelleri ödeyerek kadrosuna kattı.

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