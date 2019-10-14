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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
Haber Giriş: 14.10.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Biletler çıktı mı?

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Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Biletler çıktı mı?

Galatasaray ve Real Madrid arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. Hafta mücadelesi, Sarı Kırmızılı temsilcimizin tur ihtimaline yön verecek. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada Sarı Kırmızılı taraftarlar, Real Madrid'i ağırlayacak olan Galatasaray'ı yalnız bırakmayacak. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Galatasaray Real Madrid maçı heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bir üst tura çıkabilmek için bu maçtan galibiyet elde etmeye ihtiyacı bulunan Galatasaray, Real Madrid karşısına en iyi ilk 11'ini çıkaracak. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? İşte, Galatasaray Real Madrid maç biletleri hakkında bazı bilgiler

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Galatasaray ve Real Madrid arasında oynanacak olan karşılaşma, A Grubu'nda puan durumuna son halini verecek. Galatasaray'ın Real Madrid maçı 22 Ekim Salı günü saat 22.00'da oynanacak.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray Real Madrid maçı için biletlerin 18 Ekim Cuma günü satışa çıkması ve bilet fiyatlarının 175 ila 1.500 lira arasında değişmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı takım ile İspanyol devi, en son 2014 yılındaki eşleşmede karşılaşmışlardı...

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