Galatasaray-Real Madrid maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda, şifreli mi?
Galatasaray Real Madrid maçı ile bu akşam temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir mücadeleye çıkıyor. Bu karşılaşma ile iki takım tarihlerinde 8. kez karşı karşıya gelecek. Spor severler Galatasaray Real Madrid maçının canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Galatasaray Real Madrid maçı bu akşam hangi kanaldan canlı yayınlanacak ve mücadele saat kaçta başlayacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) sahasında 1-0 yenildi. Grupta averajla üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Real Madrid'i mağlup ederek, iddiasını sürdürmek istiyor.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında 13 kez şampiyonluk yaşayarak bu alanda rekoru elinde bulunduran Real Madrid ise A Grubu'nda 2 maçta 1 puan alabildi. Eski performansından uzak bir görüntü sergileyen eflatun-beyazlı takım, averajla son sırada kaldı.
Galatasaray-Real Madrid maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda, şifreli mi?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında bu akşam İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak. Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Galatasaray'da Falcao yok
Sarı-kırmızılı takımda Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Real Madrid karşısında forma giyemeyecek. Aşil tendonunda ağrısı bulunan 33 yaşındaki Falcao, Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarının ardından Real Madrid müsabakasında da sahadaki yerini alamayacak.
Sakatlığı geçen Mario Lemina ile cumartesi günkü antrenmanda ağrı hissettiği için dün tedbir amaçlı takımla çalıştırılmayan Sofiane Feghouli, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek.
Real Madrid'de 6 eksik
İspanyol ekibinde 6 futbolcu, Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı. Eflatun-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Luka Modric, Gareth Bale, Nacho, Lucas Vazquez, Marco Asensio ve Mariano Diaz, Galatasaray'a önünde forma giyemeyecek. Hafif sakatlıkları olan Raphael Varane ile Toni Kroos ise İstanbul'a getirilen 21 kişilik kadroda yer buldu.
İstatistikler
Galatasaray, İspanyol takımlarıyla 32. randevuda. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Real Madrid'i ağırlayacak sarı-kırmızılı takım, İspanyol ekipleriyle yaptığı 31 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Galatasaray, Real Madrid ile bugüne kadar 7 kez karşı karşıya gelirken, 3 müsabakayı sarı-kırmızılılar, 4 maçı ise eflatun-beyazlılar kazandı
Galatasaray, 2000 UEFA Süper Kupa maçında rakibini 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü. Real Madrid, bugüne kadar Türk takımlarıyla oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken 3 kez mağlup oldu.
Real Madrid ile maçlar
Galatasaray ile Real Madrid, resmi maçlarda 8. kez karşı karşıya gelecek. İlk olarak 2000'deki UEFA Süper Kupa maçında karşılaşan iki takım, tarihlerinde resmi müsabakalarda 7 kez mücadele etti. Bu maçların 3'ünü Galatasaray kazanırken, 4 müsabaka ise Real Madrid'in üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-kırmızılıların 10 golüne karşılık eflatun-beyazlı takım 21 kez fileleri havalandırdı.
Rakibinin elinden kupayı kaptı
Galatasaray, Real Madrid ile ilk karşılaşmasında UEFA Süper Kupa'yı kazandı. 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası şampiyonu Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, Monaco'nun II. Louis Stadı'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray, normal süresi 1-1 berabere sonuçlanan maçı uzatmalarda bulduğu golle 2-1 kazandı. Sarı-kırmızılıların gollerini Mario Jardel, eflatun-beyazlıların golünü ise Raul Gonzalez attı.
Real Madrid'in Türk takımlarıyla maçları
Real Madrid, bugüne kadar Türk takımlarıyla 9 kez karşılaştı. İspanyol ekibi, bugüne kadar Türkiye'den sadece Galatasaray ve Beşiktaş'a rakip oldu. Galatasaray ile yaptığı 7 maçın haricinde eflatun-beyazlılar, Beşiktaş ile 2 maç oynadı. Sarı-kırmızılılara karşı 4 galibiyet, 3 yenilgi yaşayan Real Madrid, siyah-beyazlılara karşı 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Türk takımlarıyla oynadığı maçlarda 24 gol atan eflatun-beyazlı takım, kalesinde 11 gol gördü.
8. randevu
Galatasaray, Real Madrid ile bugüne kadar resmi maçlarda 7 kez karşı karşıya geldi. İki takım ilk müsabakalarına 25 Ağustos 2000 tarihinde UEFA Süper Kupa'da çıktı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar uzatmalarda Mario Jardel'in attığı altın golle kazanmış ve kupaya uzanan taraf olmuştu.
Son müsabaka ise UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 27 Kasım 2013'de İspanya'da oynandı ve Madrid temsilcisi 4-1 kazandı. Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan 7 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 3, eflatun-beyazlılar da 4 kez sahadan galip ayrıldı. Aslan 10 gol atarken, kalesinde 21 gol gördü.
İspanyollar ile 31 kez karşılaştı
Galatasaray, İspanyol takımları ile bugüne kadar 31 mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 8 kez sahadan galip ayrılırken, 17 defa da rakiplerine mağlup oldu. 6 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Galatasaray 31 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 57 gole engel olmadı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle