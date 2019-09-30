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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
30.09.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Galatasaray PSG maçı hangi kanalda ve ne zaman? Neymar şoku!

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Galatasaray PSG maçı hangi kanalda ve ne zaman? Neymar şoku!

Galatasaray'ın Paris Saint Germain (PSG) ile karşılaşacağı mücadele için geri sayım başladı. Kariyerleri boyunca 4 kez karşı karşıya gelen her iki takım, bu mücadelelerden ikişer galibiyetle ayrılmıştı. Peki, milyonlarca futbolseverin merakla takip ettiği Galatasaray'ın PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Galatasaray PSG maçı öncesi merak edilen bazı bilgiler

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray ve PSG, 3 puan için çetin bir mücadele verecek. Bu maçtan 3 puan alacak olan takım, A Grubu'nda liderlik koltuğunun önemli adaylarından birisi olacak. Peki, Galatasaray PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Galatasaray PSG maçı öncesinden merak edilen bazı bilgiler

GALATASARAY PSG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, PSG ile karşı karşıya gelecek. 01 Ekim Salı günü saat 22.00'da başlayacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. 

GALATASARAY BERABERLİKLE BAŞLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk maçını Belçika deplasmanında Club Brugge ile oynayan Galatasaray rakibi ile golsüz berabere kaldı.
Paris Saint-Germain ise ilk maçta grubun güçlü ekiplerinden Real Madrid'i evinde 3-0 yendi.

NEYMAR CEZALI

Galatasaray maçına Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldızı Neymar'dan yoksun çıkacak.

Neymar, PSG'nin Manchester United ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonu son 16 turu rövanş maçında, rakip takım lehine Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına gittikten sonra penaltı veren hakemin kararına "rezalet" yorumunu yaptığı için ceza almıştı.
Neymar, UEFA'nın 2 maça indirdiği cezayı Galatasaray maçıyla tamamlayacak.

GALATASARAY, FRANSA FUTBOLUNU BİLEN FUTBOLCULARA SAHİP

Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda Fransa futbolunu yakından tanıyan isimler yer alıyor.

Kariyerlerinde daha önce çeşitli Fransız takımlarında forma giymiş 8 futbolcu yer alıyor.

Daha önce Fransız takımlarında forma giymiş Galatasaraylı futbolcular şöyle:

"Mariano (Bordeaux), Michael Seri (Nice), Belhanda (Montpellier-Nice), Lemina (Lorient-Marsilya), Jimmy Durmaz (Toulouse), Sofiane Feghouli (Grenoble), Nzonzi (Amiens), Falcao (Monaco)"

PSG BUGÜN GELİYOR 

A Grubu'nun ikinci maçında Galatasaray'a konuk olacak PSG bugün İstanbul'a gelecek.

PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel ile bir futbolcu, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'nda saat 18.15'teki basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Fransız ekibi, son antrenmanını basın toplantısından sonra statta yapacak.

MAÇ BİLETLERİ NE KADAR? 

Karşılaşmanın maç biletleri şu şekilde;

1. Kategori - 1.500,00 ₺

2. Kategori - 1.300,00 ₺

3. Kategori - 1.200,00 ₺

4. Kategori - 1.000,00 ₺

5. Kategori - 900,00 ₺

6. Kategori - 700,00 ₺

7. Kategori - 500,00 ₺

8. Kategori - 400,00 ₺

9. Kategori - 350,00 ₺

10. Kategori - 200,00 ₺

11. Kategori - 175,00 ₺

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