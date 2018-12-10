Galatasaray Porto maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray Porto maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
GeriSpor Galatasaray Porto maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
10.12.2018 - 15:24, Son Güncelleme:

Galatasaray Porto maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray Porto maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, Porto maçı ile Avrupa Kupalarındaki kaderini tayin edecek. Gruptan çıkma şansını kaybeden temsilcimiz Galatasaray, Porto karşısında galibiyet alması halinde Avrupa Ligi'ne katılım sağlayabilecek. Peki, bu kapsamda büyük önem arz eden olan Galatasaray Porto maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o mücadele hakkında bazı bilgiler

Daha önce 6 kez karşılaştığı Portekiz ekipleri karşısından 3 kez galibiyetle ayrılan Galatasaray, Porto maçı ile bu sayıyı 4'e çıkarmaya hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi D Grubunu lider bitirmeyi garantileyen Porto, Türk Telekom Stadyumu'na rahat çıkacak. Peki, Galatasaray Porto maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

GALATASARAY PORTO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi D Grubunda son mücadelesine çıkacak olan Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Porto'yu ağırlayacak. 11 Aralık Salı günü saat 20.55'te oynanacak olan mücadelenin yayıncı kuruluşu henüz bilinmiyor.

AVRUPA'DA 277. RANDEVU

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. haftasında yarın Portekiz'in Porto ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 277. maçına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 276 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 105 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 373 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 409 gole engel olamadı.

Galatasaray, Porto ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

Sarı-kırmızılı takımın mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonları ve istatistikleri şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53
UEFA Şampiyonlar Ligi 109 28 27 54 109 180
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 24 17 6 1 59 22
Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55
UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi 75 29 24 22 119 98
UEFA Süper Kupa 1 1 0 0 2 1
TOPLAM 276 99 72 105 373 409

PORTEKİZ TAKIMLARIYLA 7. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarında daha önce Portekiz takımlarıyla 6 kez karşı karşıya geldi.

Portekiz takımlarıyla oynadığı karşılaşmaların 3'ünü kazanan sarı-kırmızılı ekip, 3'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, bu maçlarda attığı 7 gole karşılık kalesinde 7 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında ilk kez eşleştiği Porto ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı maçı 1-0 kaybetti.

MÜZEDE 2 AVRUPA KUPASI

Türkiye'nin Avrupa organizasyonlarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi.

Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa'yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid'i yenerek kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya da imza attı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ünal Karaman, Trabzonspor Futbol Okulu açılışına katıldı

Ümit Özat'tan flaş çıkış! Ersun Yanal...

Robben "ikna" edici transfer teklifleri bekliyor

Cenk Tosun'lu Everton, Watford'ı konuk ediyor! iddaa'da öne çıkan...