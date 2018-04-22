Galatasaray Odeabank Beşiktaş Sompo Japan basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray Odeabank Beşiktaş Sompo Japan basketbol maçı ile potada derbi havası solunacak. Lider Fenerbahçe Doğuş ile arasında 5 puanlık bir fark bulunan Beşiktaş Sompo Japan, Sinan Erdem Spor Salonu'na galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki, Galatasaray Odeabank Beşiktaş Sompo Japan basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
Galatasaray Odeabank Beşiktaş Sompo Japan basket maçı, çim sahadaki rekabeti parkeye taşıyacak. Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde mücadele eden iki takımın zorlu mücadelesi, televizyondan naklen yayınlanacak. Peki, Galatasaray Odeabank Beşiktaş Sompo Japan basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?
GALATASARAY BEŞİKTAŞ BASKET MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nijn 26. haftası kapsamında Galatasaray Odeabank, Beşiktaş Sompo Japan ile karşılaşacak. 22 Nisan Pazar günü saat 17.00'da oynanacak mücadele, Beinsports 3 kanalından canlı yayınlanacak.
Son 3 maçta sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, 26. haftaya 10 galibiyet, 15 mağlubiyet ve averajla 10. sırada girdi. Ligde 17 galibiyet, 8 yenilgisi bulunan Beşiktaş Sompo Japan ise sıralamanın 4. basamağında bulunuyor.
Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan maçı siyah-beyazlılar 80-78 kazandı.
Bu arada, Fenerbahçe Doğuş-TOFAŞ müsabakası, sarı-lacivertli takımın İspanyol temsilcisi Baskonia ile yaptığı THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi maçları nedeniyle ertelendi.
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