Galatasaray Odeabank, ALBA Berlin deplasmanına çıkacak

Galatasaray Odeabank, yarın saat 22:45'te deplasmanda Almanya ekibi ALBA Berlin ile kozlarını paylaşacak. Mücadele, Mercedes-Benz Arena'da oynanacak.

Galatasaray Odeabank'ta işler iyi gitmiyor. Kötü gidişin faturası başantrenör Erman Kunter'e kesilirken, sarı-kırmızılı ekip henüz yeni koçunu açıklamadı. Banvit maçında takımın başında olan Recep Şen, bu süreçte yeni koç açıklanmazsa, ALBA Berlin maçında da takımının başındaki yerini alacak. Sarı-kırmızılılar ilk turda B Grubu'nu 2'nci sırada tamamlarken, Top 16'daki ilk maçında bir diğer temsilcimiz Darüşşafaka'ya 84-65 mağlup oldu. Galatasaray Odeabank ligde kötü bir performans sergilerken, çıktığı 14 maçta yalnızca 5 galibiyet elde edebildi.

Ev sahibi ekip ALBA Berlin ise ilk turda C Grubu'nu 3'üncü sırada tamamlarken, Top 16 ilk maçında deplasmanda İspanya ekibi Gran Canaria'ya 100-81 mağlup oldu. Berlin ekibi, Almanya Ligi'nde ise bu sezon çıktığı 17 maçta 13 galibiyet elde etti.

İki takım arasındaki son maç, 2015 yılında Avrupa Ligi'nde oynanırken, ALBA Berlin sahasında Galatasaray Odeabank'ı 75-68 mağlup etmişti.