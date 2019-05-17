Galatasaray Medipol Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta ve hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray Medipol Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta ve hangi kanalda?
GeriSpor Galatasaray Medipol Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta ve hangi kanalda?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
17.05.2019 - 23:51, Son Güncelleme:

Galatasaray Medipol Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta ve hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray Medipol Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Loto Süper Lig'in son haftalarına doğru heyecan artarken, ligin 33. haftasında 66 puanla lig birincisi olan Galatasaray ve aynı puana sahip rakibi Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Ligin kaderini belirleyecek maçta Galatasaray ya da M. Başakşehir galip gelmeleri durumunda, ligin bitmesine bir hafta kala şampiyonluklarını ilan edebilecekler. Kritik karşılaşmanın yaklaşması ile, futbolseverler de Galatasaray M.Başakşehir maçının günü ve saatini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray M.Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de 33. haftada Galatasaray ligde kendisi ile aynı puana sahip olan rakibi Medipol Başakşehir'i Türk Telekom Stadı'nda konuk edecek. Dev karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Peki, şampiyonluğun kaderini belirleyecek olan dev karşılaşma ne zaman ve saat kaçta? Maç hangi kanalda izlenecek? İşte, Galatasaray M.Başakşehir maçı ile ilgili bilgiler.

Şampiyonluk yarışında aynı puana sahip olan iki takım, bu hafta sonu galibiyet mücadelesi verecek.

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i konuk edeceği karşılaşmada, Cüneyt Çakır düdük çalacak. Ligin kaderini belirleyecek maçta Galatasaray ya da Başakşehir galip gelmeleri durumunda, ligin bitmesine bir hafta kala şampiyonluklarını ilan edebilecekler. Berabere kalmaları durumunda ise, ligin şampiyonunu son hafta karşılaşmaları belirleyecek. Peki, Galatasaray M.Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte şampiyonun kaderini belirleyecek olan dev mücadele ile ilgili detaylar.

DEV KARŞILAŞMA NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Galatasaray Medipol Başakşehir maçı 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ÜST ÜSTE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK OLACAK

Galatasaray, şampiyon olması halinde üst üste ikinci kez ligi zirvede tamamlayacak.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon da teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ligi birinci sırada bitirmişti.

22. ŞAMPİYONLUK ÇOK YAKIN

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu elde etmeye çok yakın. Ligin geride kalan 60 sezonunda 21 kez bu başarıyı tekrarlayarak rekoru elinde bulunduran ve formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olan Galatasaray, Medipol Başakşehir maçında 22. şampiyonluk için mücadele edecek.
Galatasaray, sezonu zirvede bitirmesi durumunda, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 3'e yükseltmiş olacak.

Bu sezon 61. kez oynanan ligde Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle:

Sezon Şampiyon Teknik Direktör
1961-62 Galatasaray Gündüz Kılıç
1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç
1968-69 Galatasaray Toma Kaleperovic
1970-71 Galatasaray Brian Birch
1971-72 Galatasaray Brian Birch
1972-73 Galatasaray Brian Birch
1986-87 Galatasaray Jupp Derwall
1987-88 Galatasaray Mustafa Denizli
1992-93 Galatasaray Karl Heinz Feldkamp
1993-94 Galatasaray Rainer Hollmann
1996-97 Galatasaray Fatih Terim
1997-98 Galatasaray Fatih Terim
1998-99 Galatasaray Fatih Terim
1999-00 Galatasaray Fatih Terim
2001-02 Galatasaray Mircea Lucescu
2005-06 Galatasaray Erik Gerets
2007-08 Galatasaray Cevat Güler
2011-12 Galatasaray Fatih Terim
2012-13 Galatasaray Fatih Terim
2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu
2017-18 Galatasaray Fatih Terim

HEDEF, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 16. KEZ YER ALMAK

Galatasaray, Süper Lig'i şampiyon tamamlaması durumunda tarihinde 16. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almayı garantileyecek.
Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk halinde 7. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında eleme oynamadan direkt olarak yerini alacak.

YILI 3 KUPAYLA KAPATABİLİR

Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kaldırabilmek için Medipol Başakşehir maçına odaklanan Galatasaray, 2019 yılını 3 kupayla tamamlayabilir.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u yenerek bu sezonki ilk kupasını kazanan sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir maçında ikinci kupayı elde etmeye çalışacak.

Galatasaray, Türkiye Kupası'nı kazandığı için, TFF Süper Kupa maçı oynama hakkını da elde etmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

CSKA Moskova 95-90 Real Madrid

Galatasaray Medipol Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta ve hangi kanalda?

Aykut Kocaman beraberlik nedenini açıkladı

Obradovic: Bu sorunun muhatabı ben değilim