Galatasaray Medipol Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta ve hangi kanalda?
Spor Loto Süper Lig'in son haftalarına doğru heyecan artarken, ligin 33. haftasında 66 puanla lig birincisi olan Galatasaray ve aynı puana sahip rakibi Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Ligin kaderini belirleyecek maçta Galatasaray ya da M. Başakşehir galip gelmeleri durumunda, ligin bitmesine bir hafta kala şampiyonluklarını ilan edebilecekler. Kritik karşılaşmanın yaklaşması ile, futbolseverler de Galatasaray M.Başakşehir maçının günü ve saatini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray M.Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de 33. haftada Galatasaray ligde kendisi ile aynı puana sahip olan rakibi Medipol Başakşehir'i Türk Telekom Stadı'nda konuk edecek. Dev karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Peki, şampiyonluğun kaderini belirleyecek olan dev karşılaşma ne zaman ve saat kaçta? Maç hangi kanalda izlenecek? İşte, Galatasaray M.Başakşehir maçı ile ilgili bilgiler.
Şampiyonluk yarışında aynı puana sahip olan iki takım, bu hafta sonu galibiyet mücadelesi verecek.
Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i konuk edeceği karşılaşmada, Cüneyt Çakır düdük çalacak. Ligin kaderini belirleyecek maçta Galatasaray ya da Başakşehir galip gelmeleri durumunda, ligin bitmesine bir hafta kala şampiyonluklarını ilan edebilecekler. Berabere kalmaları durumunda ise, ligin şampiyonunu son hafta karşılaşmaları belirleyecek. Peki, Galatasaray M.Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte şampiyonun kaderini belirleyecek olan dev mücadele ile ilgili detaylar.
DEV KARŞILAŞMA NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OYNANACAK?
Galatasaray Medipol Başakşehir maçı 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
ÜST ÜSTE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK OLACAK
Galatasaray, şampiyon olması halinde üst üste ikinci kez ligi zirvede tamamlayacak.
Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon da teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ligi birinci sırada bitirmişti.
22. ŞAMPİYONLUK ÇOK YAKIN
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu elde etmeye çok yakın. Ligin geride kalan 60 sezonunda 21 kez bu başarıyı tekrarlayarak rekoru elinde bulunduran ve formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olan Galatasaray, Medipol Başakşehir maçında 22. şampiyonluk için mücadele edecek.
Galatasaray, sezonu zirvede bitirmesi durumunda, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 3'e yükseltmiş olacak.
Bu sezon 61. kez oynanan ligde Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle:
Sezon Şampiyon Teknik Direktör
1961-62 Galatasaray Gündüz Kılıç
1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç
1968-69 Galatasaray Toma Kaleperovic
1970-71 Galatasaray Brian Birch
1971-72 Galatasaray Brian Birch
1972-73 Galatasaray Brian Birch
1986-87 Galatasaray Jupp Derwall
1987-88 Galatasaray Mustafa Denizli
1992-93 Galatasaray Karl Heinz Feldkamp
1993-94 Galatasaray Rainer Hollmann
1996-97 Galatasaray Fatih Terim
1997-98 Galatasaray Fatih Terim
1998-99 Galatasaray Fatih Terim
1999-00 Galatasaray Fatih Terim
2001-02 Galatasaray Mircea Lucescu
2005-06 Galatasaray Erik Gerets
2007-08 Galatasaray Cevat Güler
2011-12 Galatasaray Fatih Terim
2012-13 Galatasaray Fatih Terim
2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu
2017-18 Galatasaray Fatih Terim
HEDEF, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 16. KEZ YER ALMAK
Galatasaray, Süper Lig'i şampiyon tamamlaması durumunda tarihinde 16. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almayı garantileyecek.
Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk halinde 7. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında eleme oynamadan direkt olarak yerini alacak.
YILI 3 KUPAYLA KAPATABİLİR
Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kaldırabilmek için Medipol Başakşehir maçına odaklanan Galatasaray, 2019 yılını 3 kupayla tamamlayabilir.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u yenerek bu sezonki ilk kupasını kazanan sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir maçında ikinci kupayı elde etmeye çalışacak.
Galatasaray, Türkiye Kupası'nı kazandığı için, TFF Süper Kupa maçı oynama hakkını da elde etmişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle