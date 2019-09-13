Galatasaray Kasımpaşa maçı saat kaçta başlayacak hangi kanaldan canlı izlenecek? İşte ilk 11'ler
Süper Lig'in ilk haftalarında beklediği performansı yakalayamayan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda bu akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek. Lig'in 4. haftasında 3 puanı yakalamak isteyen sarı kırmızılı takım, galip gelmesi durumunda puan durumunu yeniden şekillendirecek. Bu akşam oynanacak karşılaşmada Galatasaray'ın yeni transferi Falcao ilk kez sahaya çıkacak. Peki, Galatasaray Kasımpaşa maçı saat kaçta başlayacak hangi kanaldan canlı izlenecek?
Galatasaray Kasımpaşa maçı Süper Lig’de 4. haftanın açılış maçı ile bu akşam başlıyor. Fatih Terim yönetimindeki sarı kırmızılı kulüp Kasımpaşa ile galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Süper Lig'in geride kalan bölümünde bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 4 puanı bulunuyor. Yaptığı 3 maçın birinde berabere kalıp ikisini kaybeden Kasımpaşa ise 1 puana sahip. İşte, Galatasaray Kasımpaşa karşılaşması hakkında detaylar...
Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray-Kasımpaşa maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak?
İLK 11'LER AÇIKLANDI
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao
Kasımpaşa: Fatih, Youssef, Veysel, Khalili, Seifeldin, Hajradinovic, İlhan, Aytaç, Quaresma, Popov, Baba
Galatasaray ile Kasımpaşa 31. randevuda. İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 19'unu Galatasaray, 5'ini Kasımpaşa kazandı. Türk Telekom Stadı'nda yapılan 8 maçta sarı-kırmızılılar 6, lacivert-beyazlılar 2 kez galip geldi. Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de bu akşam 31. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında geride kalan 30 lig maçından 19'unu Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi. Galatasaray'ın 62 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi. Geçen sezonki maçları Galatasaray, evinde ve deplasmanda aynı skorla 4-1 kazandı.
Terim ve iki yardımcısı cezalı
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, karşılaşma öncesinde cezalı durumda bulunuyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Fatih Terim'e 4 maç men cezası vermişti.
PFDK, aynı karşılaşmada rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Ümit Davala'ya da 3 maç men cezası uygulamıştı. Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in cezasıyla ilgili Tahkim Kuruluna itirazda bulunurken, kurul henüz kararını açıklamadı. Hasan Şaş da geçen sezonun 33. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçtan sonra 8 maç men cezası almıştı. Kasımpaşa maçında Galatasaray'ın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer alacak.
Türk Telekom Stadı'ndaki maçlar
Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Türk Telekom Stadı'nda Süper Lig'de 8 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, yeni stadında Kasımpaşa'yı 6 kez yenerken, lacivert-beyazlılar deplasmanda 2 kez 3 puana ulaştı. Taraflar arasında Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakalarda meşin yuvarlak toplam 30 kez filelerle buluştu, Galatasaray 18, Kasımpaşa 12 kez gol sevinci yaşadı.
En farklı skorlar
Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi. Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam deplasmanda Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Lige kötü bir başlangıç yapan ve 3 haftada sadece 1 puan alabilen lacivert-beyazlılar, Türk Telekom Stadı'nda sezonun ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. İlk hafta Trabzonspor'la sahasında 1-1 berabere kaldıktan sonra Alanyaspor'a 4-1, MKE Ankaragücü'ne ise 1-0 yenilen teknik direktör Kemal Özdeş'in öğrencileri haftaya 16. sırada girdi. Galatasaray ile Kasımpaşa arasında Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Son 10 lig maçında galibiyet yok
Kasımpaşa, resmi maçlardaki son galibiyetini geçen sezon elde etti. Süper Lig'de oynadığı son 10 maçı da kazanamayan lacivert-beyazlılar, son olarak geride kalan sezonun 27. haftasında 7 Nisan'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenmişti. Kasımpaşa, daha sonra oynadığı 10 lig maçında 3 beraberlik, 7 yenilgi aldı.
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