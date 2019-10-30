Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Polonya deplasmanında
Sarı-kırmızılı takım, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nun 3. maçında yarın Artego ile karşı karşıya gelecek,
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nun 3. haftasında deplasmanda Polonya temsilcisi Artego'ya konuk olacak.
Bydgoszcz kentindeki Artego Arena'da oynanacak maç TSİ 20.00'de başlayacak.
E Grubu'nda çıktığı 2 maçın 1'ini kazanıp diğerinde mağlup olan sarı-kırmızılılar, grupta averajla üçüncü sırada bulunuyor. Yaptığı 2 maçı da kazanan Artego ise haftaya lider girdi.
Grubun diğer maçında İsveç temsilcisi Lulea BBK, Romanya'nın ACS Sepsi takımını konuk edecek.
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