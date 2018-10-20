Galatasaray ilk galibiyetini aldı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, İzmit Belediyespor'u 73-54 yendi. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ilk galibiyetini aldı, İzmit ekibi ise ilk yenilgisini yaşadı.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Turgut Işık, Abdullah İlik, Cemil Uygül
Galatasaray: Işıl Alben 9, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Farhiya Abdi 7, Macaulay 12, Jefferson 16, İnci Güçlü 2, Sinem Ataş 11, Şerife Alperi Onar 5, Eda Şahin 2, Sude Yılmaz, Grigalauskyte 7
İzmit Belediyespor: Gizem Yavuz 10, White 12, Mosby 13, Ceyda Sinan 6, Marina Baş 1, Emel Sığırcı 2, Ferda Yıldız 3, Melek Yusufoğulu 2, Melike Bakırcıoğlu 5
1. Periyot: 15-11
Devre: 36-28
3. Periyot: 61-37
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