Galatasaray hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor. yeni transfer Badou Ndiaye'de geçtiğimiz günlerde kampa katıldı. Bu akşam oynanacak maç öncesi ise Serdar Aziz antrenmanda ufak bir sakatlık geçirdi.

Galatasaray Herta Berlin hazırlık maçı saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Herta Berlin hazırlık maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele GS TV'den canlı olarak yayınlanacak

Galatasaray'ın Avusturya kampı



Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti. Antrenmanda ayağını burkan Serdar Aziz, iki gün dinlendirilecek



Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Avusturya'nın Graz kentine 60 kilometre uzaklıktaki Bad Waltersdor kasabasında bulunan Therme Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yapıldı. İlk 30 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, tempolu koşuyla başlarken, ısınma hareketleriyle devam etti. Dar alanda pas ve top kontrolü çalışması ile devam eden antrenmanda, Igor Tudor oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu. Öte yandan antrenmanda, Koray Günter ve Mariano takımdan ayrı koşu yaparken, kaleciler Muslera ve İsmail Çipe de takımdan ayrı çalıştı.

Serdar Aziz ayağını burktu



Öte yandan sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusu Serdar Aziz'in, antrenmanın basına kapalı bölümünde sahadaki bir çukura basarak ayağını burktuğu öğrenildi. Serdar'ın iki gün dinlendirileceği bildirildi. İdmanın basına kapalı bölümde ise taktik ağırlıklı çalışma yapıldığı kaydedildi. Galatasaray, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin ile 5 Ağustos Cumartesi günü hazırlık maçı yapacak.

Ndiaye Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı



Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Senegalli oyuncu, Avusturya kampındaki ilk antrenmanına çıktı. Galatasaray'ın yeni transferi Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, Avusturya kampına katıldı ve ilk antrenmanına çıktı. Sarı-kırmızılı takımın Avusturya'nın Graz kentine 60 kilometre uzaklıktaki Bad Waltersdor kasabasında bulunan Therme Stadı'nda, teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenman basına açık gerçekleştirildi.

Tudor'un futbolcularla yaptığı konuşmayla başlayan idmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından, pas ve top kontrolü çalışması yaptı. Antrenmanda, Hırvat teknik adam oyuncularını sık sık uyardı. Serdar Aziz, Eray İşcan ve Yunus Akgün takımdan ayrı olarak koşu yaparken, kaleciler Muslera, İsmail Çipe'nin yanı sıra Barış Zeren de takımdan ayrı çalıştı. Az sayıda Galatasaraylı taraftarın takip ettiği antrenman çift kale maçla sona erdi.



Basın mensuplarıyla maç

İdmanın ardından, Galatasaray teknik ekibi ile basın mensupları maç yaptı.