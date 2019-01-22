Galatasaray HDI Sigorta'dan büyük başarı
Voleybol Kadınlar CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Rusya temsilcisi Yenisei'yi 3-1 yenen Galatasaray HDI Sigorta, adını 4'lü final turuna yazdırdı.
Voleybol Kadınlar CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, Rusya temsilcisi Yenisei'yi 3-1 yendi.
Deplasmandaki ilk maçı 3-2 kaybeden sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla adını 4'lü final turuna yazdırdı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Miklos Horvath (Macaristan), Pasi Hakkarainen (Finlandiya)
Galatasaray HDI Sigorta: Nursevil Aydınlar, Leys, Aslı Kalaç, Hande Baladın, Cansu Çetin, Jackson (Gizem Karadayı, Buse Kayacan, Çağla Akın, Meryem Boz)
Yenisei: Kirula, Manziuk, Kraduba, Frokova, Nazarova, Peretatko,
(Krichkova, Samoylova, Evteva, Shcheglova)
Setler: 25-18, 24-26, 25-15, 25-15
Süre: 82 dakika (18, 24, 21, 19)
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