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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
05.02.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

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Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray ile Hatayspor Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final biletini almak için karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ilk maçında Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'u konuk edecek. Bu kritik müsabaka öncesi, maça dair yayıncı kanal ve saat bilgisi futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor. Galatasaray ile Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor, yarın İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Her iki takım rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmek için sahada olacak. İşte, merakla beklenen Galatasaray Hatayspor maçına dair detaylar...

Galatasaray ve Hatayspor'un karşı karşıya geleceği maç saat yarın saat 20.30'da başlayacak. Türk Telekom Stadı'ndaki Karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Bu önemli müsabaka A2 TV’den canlı yayınlanacak.

ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİLER?

Galatasaray, kupaya 5. turdan dahil oldu. Bu turda TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Keçiörengücü'nü eleyen sarı-kırmızılılar, son 16 turunda ise Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor'u saf dışı bıraktı.

Kupada üçüncü turdan itibaren mücadele eden Hatayspor ise sırasıyla Esenler Erokspor ve Fethiyespor'u eleyerek 5. tura yükseldi. Bu turda aynı ligde mücadele ettiği Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakan bordo-beyazlı ekip, son 16 turunda ise Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'i kupanın dışına iterek büyük bir sürprize imza attı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

GALATASARAY'DA EKSİKLER VAR

Hatayspor mücadelesi öncesi, Galatasaray'da uzun süren sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen milli futbolcu Emre Akbaba, takımla çalışmalara başladı. Asya Kupası'nda mücadele eden Japon futbolcu Yuto Nagatomo takıma katılırken, sağ alt arka adale grubunda darbeye bağlı zorlanma ve kanama tespit edilen Brezilyalı futbolcu Mariano Ferreira Filho'nun tedavisi sürüyor.

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