Galatasaray filede farklı mağlup!

Voleybol: Efeler Ligi - Afyon Belediye Yüntaş: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 0
Salon: Atatürk
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Tuncay Kandemir
Afyon Belediye Yüntaş: Caner Çiçekoğlu, Cüneyt Dağcı, Ojansivu, Mustedanovix, Bahov, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Fatih Cihan, Burak Köse, Mehmet Hacıoğlu, Oguzhan Tarakçı)
Galatasaray HDI Sigorta: Todorov, Akhrem, Yasin Aydın, Hüseyin Koç, Emin Gök, Okello (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Boğaçhan Zambak, Melih Sıratça, Ertuğrul Gazi Metin, Ufuk Minici)
Setler: 25-23, 25-19, 25-16
Süre: 74 dakika (30, 24, 20)