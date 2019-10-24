Galatasaray Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Filede derbi heyecanı başlıyor. Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek. Peki, Galatasaray Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında 25 Ekim Cuma akşamı Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak. İşte, derbi maça ilişkin ayrıntılar...
Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Opet, 25 Ekim'de karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi, saat 18.30'da başlayacak. Ligin geride kalan bölümünde iki takım da çıktıkları üçer müsabakadan galibiyetle ayrıldı.
Bu önemli müsabaka TRT Spor kanalından canlı olarak takip edilebilecek.
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