Galatasaray Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Fenerbahçe voleybol maçı için nefesler tutuldu. Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak. Ligin geride kalan bölümünde iki takım da çıktıkları üçer müsabakadan galibiyetle ayrılmıştı. Peki, Galatasaray Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Filede derbi heyecanı yaşanıyor. Galatasaray HDI Sigorta, Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftasındaFenerbahçe Opet'i konuk edecek. Şimdiye kadar oynanan 46 müsabakada Fenerbahçe 41 kez sahadan galibiyetle ayrılan taraf olurken 5 mücadeleden de Galatasaray galip geldi. Peki, Galatasaray Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
25 Ekim 2019'da karşı karşıya gelecek olan Galatasaray Fenerbahçe'nin voleybol maçı canlı olarak takip edilebilecek. Saat 18:30’da başlayacak olan maç, TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak.
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