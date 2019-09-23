Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Süper Lig'de Trabzonspor'un 'Dozer' lakaplı efsane futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 sezonu tüm hızıyla devam ederken ilk 5 hafta geride kaldı. Gözler sabırsızlıkla beklenen Galatasaray Fenerbahçe derbisinin oynanacağı ve biletlerin satışa çıkacağı tarihlerde. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?
2019-2020 Süper Lig 5. hafta maçları tamamlanıyor. Yeni sezonda heyecan dolu karşılaşmaları takip eden futbolseverler, ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ligin 6. haftasında, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak derbi için geri sayıma başladı. İşte, Galatasaray Fenerbahçe derbisi hakkında merak edilen ayrıntılar...
İstanbul derbisinde 6. haftada Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 28 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'HD'den canlı yayınlanacak.
Öte yandan Galatasaray Fenerbahçe maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Söz konusu maç için bilet satışının 25-26 Eylül tarihlerinde başlayabileceği tahmin ediliyor. Bilet satışlarına dair kulüpten açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
İKİ EKİBİN SON DURUMU
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Galatasay'ın puanı 8 oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek 2 maç sonra 3 puanla tanıştı. Böylelikle Fenerbahçe puanını 10'a yükseltti.
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