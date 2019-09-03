Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Süper Lig'de Trabzonspor'un 'Dozer' lakaplı efsane futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 sezonu başladı. Gözler ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesinde olacak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Süper Lig'de bu sezon futbolseverler, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin mücadele edeceği İstanbul derbisinin tarihini sorguluyor. İşte, Süper Lig'de Galatasaray Fenerbahçe derbisinin tarihi...
İstanbul derbisinde 6. haftada Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Derbidinin tam tarihi belli değil ancak, 20-23 Eylül 2019 tarihleri arasında oynanması bekleniyor.
Galatasaray Fenerbahçe derbisine ilişkin tarih ve saat bilgisi netleştiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
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