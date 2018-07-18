Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş transfer haberleri | 18 Temmuz günün transfer gelişmeleri

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gelecek sezon için iddialı bir ekip kurmak adına çalışmalarına hız verdi. Son günlerde basında yer alan haberlerde takımda gidecek ve kalacak oyuncuların isimleri konuşulmaya başladı. Yeni sezon için kolları sıvayan takımlar, teknik direktörlerinin istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi. İşte, Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan günün son transfer iddiaları ve gelişmeleri...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'a gönül veren taraftarlar da takımlarının transfer haberlerini yakından takip ediyor, son transfer gelişmelerinden haberdar olmak istiyor. İşte, Galatasaray'ın 18 Temmuz tarihli son transfer gelişmeleri...

Emre Akbaba adım adım Galatasaray'a

Sarı-Kırmızılılar, Emre Akbaba için ısrarını sürdürüyor. Alanyaspor’a bu oyuncu için 2.5 milyon Euro artı Tolga Ciğerci’yi öneren Galatasaray Yönetimi, Akdeniz temsilcisinden yanıt bekliyor. 24 yaşındaki futbolcunun da Cim Bom’u istemesi sonrasında transfere yakın süreçte nokta konulması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim’in talebi doğrultusunda yeni sezon öncesinde orta sahasını güçlendirmek için çalışmalara başlayan Galatasaray, son olarak gündemine Alanyaspor’un başarılı oyuncusu Emre Akbaba’yı almıştı. Geçen sezon Spor Toto Süper Lig’de çıktığı 34 karşılaşmada 14 gol ve 9 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki futbolcu için temaslara başlayan Cim Bom’un yaptığı 2 teklif geri çevrilmişti. Düşük bir bonservis bedeli karşılığında bu transferi bitirmek için yoğun mesai harcayan Galatasaray’ın son olarak Tolga Ciğerci artı 2.5 milyon Euro’luk öneriyle Alanyaspor’un kapısını çaldığı ortaya çıktı.

Alanyaspor’un bu öneriyi değerlendirme aşamasında olduğu ve kulüple 1 yıllık kontratının bulunan Emre’nin Ocak ayından itibaren başka bir takıma imza atabilme hakkının bulunması sebebiyle Galatasaray’a olumlu yanıt verebileceği kaydedildi. 25 yaşındaki oyuncunun da 4 sezonluk Alanyaspor macerasının sonuna geldiğini düşündüğü ve Sarı-Kırmızılı formayı giymeye hazır olduğu belirtildi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de radarında bulunan deneyimli oyuncu için şu anlık en iyi önerinin Galatasaray’dan geldiği kaydedilirken Emre’nin de Sarı-Kırmızılılar’da ısrarcı olması sonrasında bu ismin Cim Bom’un yolunu tutacağı konuşuluyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Emre’nin, yeni takımına hazır olarak katılmak için bireysel olarak da çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. (FANATİK)

Gomis için teklif var

Spor Toto Süper Lig’de geçen sezon Galatasaray formasıyla sergilediği başarılı futbolla takımına şampiyonluğu getiren Bafetimbi Gomis, ortaya koyduğu etkili görüntü sonrasında transfer döneminin yıldızı haline gelmişti. 32 yaşındaki forvetle son olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal Riyadh’ın ilgilendiği ortaya çıktı. Tecrübeli oyuncunun 3.3 milyon Euro’luk yüksek maaşı sebebiyle bu isimle yollarını ayırmaya sıcak bakan Sarı-Kırmızılılar’ın, Suudi Arabistan temsilcisinden gelen öneri sonrasında görüşmelere başladığı kaydedildi. Teknik direktörlük görevine ünlü Portekizli Jorge Jesus’u getiren Al Hilal’in, yeni hocasının isteği doğrultusunda harekete geçtiği belirtildi.

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu için kapıyı 10 milyon Euro’dan açtığı konuşulurken Al Hilal Yönetimi’nin de bu talebi karşılamaya hazır olduğu öğrenildi. Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle ilk etapta Galatasaray’la yoluna devam etmeyi isteyen Gomis için de 5 milyon Euro’luk maaş bütçesi belirleyen Al Hilal’in, yüksek ücret önerisiyle Fransız oyuncunun düşüncesini değiştirmeyi planladığı bildirildi. (FANATİK)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ

Yeni sezon için kolları sıvayan Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Phillip Cocu'nun istekleri doğrultusuna transfer çalışmalarına devam ediyor. İşte, Fenerbahçe ile alakalı son transfer gelişmeleri...

Bolasie geliyor

Henüz yabancı transfer yapamayan Fenerbahçe, bu suskunluğunu bozmaya hazırlanıyor. Birçok futbolcuyla temas halinde olan Sarı-Lacivertliler, dış transferde ilk bombayı Yannick Bolasie’yle patlataca gibi görünüyor. Damien Comolli, dün 29 yaşındaki futbolcuyla ve temsilcisi John Sorzano ile telefonda yaptığı son görüşmede, her konuda anlaşma sağladı.

Comolli, daha önce Everton’la kiralama konusunda başladığı pazarlıklarda da sona gelmişti. Fransız futbol direktörü, Bolasie ile el sıkışılmasının ardından artık İngiliz ekibiyle son bir görüşme gerçekleştirerek anlaşmayı resmiyete dökecek.

Yannick Bolasie, kulüplerin resmen anlaşmasını bekliyor. Yıldız kanat oyuncusunun, bu hafta bitmeden soluğu İstanbul’da alarak 1 yıllık kiralık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Comolli’nin Everton ile yapılacak sözleşmeye satın alma maddesi de koydurmak istediği öğrenildi. 2016’da Bolasie için Crystal Palace’a 26 milyon Pound (164.8 milyon TL) ödeyen İngiliz ekibinin bu talebe nasıl yanıt vereceği belirsiz. (FANATİK)

Aranan yıldız Çin'de bulundu

Fenerbahçe, müthiş bir ismi gündemine aldı. Cocu’nun isteği doğrultusunda ‘enerjik’ bir orta saha arayan Comolli, Çin’den gelen haberle harekete geçti. Phillip Cocu, 4-3-3 sisteminde orta sahanın merkezinde 3 enerjik oyuncuyu tercih ediyor. PSV’de Guardao, Wijnaldum, Hendrix, Ji-Sung Park, Van Ginkel, Propper gibi isimlerle başarıyı yakalayan Cocu, Fenerbahçe’de de benzer bir şablon kurmak istiyor. Fenerbahçe; Giuliano, Mehmet Ekici, Mehmet Topal, Josef, Eljif Elmas, Salih Uçan, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Tufan olmak üzere kalabalık bir orta sahaya sahip. Ancak bu isimlerin çok azı, Cocu’nun istediği gibi ‘enerjik’!

Comolli orta saha için bu tarz bir isim ararken, Çin’den gelen haberle harekete geçti. Jiangsu, 2016’da 28 milyon Euro’ya (160 milyon TL) Chelsea’den transfer ettiği Ramires’i gözden çıkarttı. Çin Süper Ligi’nin ilk yarısında sadece 1 maça çıkan Sambacı, ikinci devre için kadroya kaydedilmedi ve B takımına gönderildi.

Avrupa’ya dönmek isteyen 31 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe elini çabuk tutmak istiyor. Comolli, Ramires’in menajeri Luis Carlini ile temasa geçerek oyuncunun şartlarını öğrenecek. Eğer Brezilyalı yıldız ile el sıkışılırsa, Jiangsu’yla görüşmeler başlayacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ

2017-18 sezonunu dördüncü olarak kapatan Beşiktaş, yeni sezon öncesinde kadrosunu yenileme ve eksik bulduğu bölgeler için takviye çalışmalarına devam ediyor. İşte, Beşiktaş ile ilgili son transfer gelişmeleri...

Beşiktaş gözünü dünya yıldızına dikti: Yaya Toure

Fildişi Sahilli süperstar için çalışma başlatan siyah-Beyazlılar, 8 yıllık Manchester city kariyeri sonrasında boşta bulunan tecrübeli futbolcuyu bedelsiz olarak takımına kazandırmak istiyor. Yönetim, başka kulüplerin de yarışta olması sebebiyle elini çabuk tutmaya çalışıyor.

Yeni sezon öncesinde orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah- Beyazlılar’ın son olarak gündemine flaş bir ismi aldığı ortaya çıktı. Kara Kartal’ın, 8 yıllık Manchester City macerası sona eren ve boşta bulunan Yaya Toure’yi listesine eklediği bildirildi.

Kulübe menacerler aracılığıyla önerilmesinin ardından tecrübeli futbolcuya flaş bir yeşil ışık yakarak temaslara başlayan Kara Kartal, dünyaca ünlü bir markayı kadrosuna bedelsiz olarak katmayı planladığı ifade edildi.

Kariyerinde daha önce; Manchester City’ye ek olarak Barcelona ve Monaco gibi dev ekiplerde de forma giyen Toure; Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga gibi dev organizasyonlarda şampiyonluk yaşamıştı. Manchester City’de görev yaptığı 8 sezonda 316 karşılaşmada forma giyen ve 83 gollük performans ortaya koyan Toure, orta sahanın ortasına ek olarak ön libero ve 10 numarada da görev yapabiliyor.

Tecrübeli futbolcunun geleceğiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan menajeri Dmitry Selyuk, Toure’nin geleceğinin yakın dönem içerisinde kesinleşeceğini belirtti. Selyuk, “Teklifler var. Şu anda bu teklifleri değerlendiriyoruz. Türkiye, İspanya ve İtalya’dan öneriler var. Hepsiyle görüşme halindeyiz. Ancak acele etme taraftarı değiliz. 1 hafta içinde Yaya Toure’nin yeni kulübü belli olacaktır” diye konuştu. (FANATİK)

Vida'ya servet teklif ettiler

Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; transferde bombaları üst üste patlatan İngiliz kulübü, Domagoj Vida için daha önce siyah-beyazlılara yaptığı 18 milyon euroluk teklifi artırarak, Everton ve Liverpool’un önüne geçti. West Ham’ın 22 milyon euronun büyük bölümünü peşin ödemeye hazır olması nedeniyle Kartal’ın teklife çok sıcak baktığı belirlendi.

Dünya Kupası’nda final oynayan Hırvatistan Milli Takımı’nın forması altında sergilediği başarılı performansla Beşiktaş’ın gururu olan Domagoj Vida için İngiliz kulüpleri kesenin ağzını açtı. Everton ve Liverpool’un ardından 29 yaşındaki stopere talip olan West Ham United’ın, Beşiktaş’a geri çevrilmesi zor bir teklif yaptığı ortaya çıktı.

Jack Wilshere ve Felipe Anderson başta olmak üzere transferde bombaları üst üste patlatan İngiliz ekibi, Vida için daha önce Beşiktaş’a yaptığı 18 milyon euroluk teklifi son olarak 22 milyon euroya yükseltti. Bu teklifiyle Everton ve Liverpool’u geride bırakan West Ham United, siyah-beyazlılardan kısa süre içinde karar vermesini istedi. Liverpool ile 21 milyon euroluk bir bonservis bedeli üzerinden pazarlık yapan Beşiktaş’ın, West Ham United’ın paranın büyük bölümünü peşin ödeyecek olması nedeniyle bu kulübe daha sıcak baktığı belirlendi.

Gönderdiği oyunculardan gelecek parayla ilk etapta personel ve futbolcuların maaşlarını ödemenin yanı sıra transfer yapmayı da planlayan siyah-beyazlı kulüp, Vida’nın satışından elde edilecek gelirle Teknik Direktör Şenol Güneş’in tüm taleplerini karşılamaya çalışacak. Beşiktaş kısa süre içinde sağ bek, 10 numara ve golcü transferlerini bitirecek.

Bu arada bugün Beşiktaş kampına gelmesi beklenen Başkan Fikret Orman ve Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, Şenol Güneş ile buluşacak. Başkan Orman ve Güner zirvede başta Vida’nın olası satışı olmak üzere transferdeki gelişmelerle ilgili Güneş’le görüş alış verişinde bulunacak.

Beşiktaş’ın geçen sezon ara transferde Dinamo Kiev’den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Domagoj Vida, Dünya Kupası’ndaki başarılı performansıyla değerini katladı. Hırvatistan formasıyla 6 maçta ilk 11’de sahaya çıkan ve 1 gole imza atan 29 yaşındaki oyuncu transferin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. İngiliz kulüplerini peşine takan Vida’nın Beşiktaş’la 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Domagoj Vida, Hırvatistan Milli Takımı formasıyla 65 karşılaşmaya çıkarken, rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Deneyimli stoper, Dünya Kupası’nın ardından birçok medya organı tarafından turnuvanın altın karmasına alındı.