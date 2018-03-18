Galatasaray evinde Arkas'a yenildi

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Onur Hoşnut, Metin Korkut

Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Okello, Akhrem, Emin Gök, Hüseyin Koç, Yasin Aydın (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Melih Sıratca, Boğaçhan Zambak, Ufuk Minici Todorov)

Arkas Spor: Matic, Jovovic, Bravo, Mustafa Koç, Lagumdzija, Gökhan Gökgöz (Burak Mert, Sanchez, Muhammet Kaya, Yiğit Gülmezoğlu, Fromm)

Setler: 17-25, 23-25, 25-19, 22-25

Süre: 108 dakika (25, 33, 24, 26)



Maça iyi başlayan Arkas Spor, Gökhan Gökgöz'ün sayısıyla teknik molayı 12-8 önde geçti. İyi oyununu sürdüren İzmir temsilcisi seti 25-17 kazandı.



İkinci sette Arkas Spor, teknik molaya 12-10 önde girdi. Arkas Spor, Lagumdzija ile smaç sayıları kazanarak çekişmeli geçen seti 25-23 kazandı ve mücadelede rakibine 2-0 üstünlük sağladı.



Üçüncü sette Galatasaray HDI Sigorta, Okello ve Akhrem'in sayılarıyla teknik molayı 12-9 önde kapattı. Etkili servisler kullanan ev sahibi ekip, seti 25-19 aldı ve skoru 2-1'e getirdi.



Dördüncü sette teknik molaya 12-10 önde giren Arkas Spor, seti 25-22 maçı da 3-1 kazanarak seride 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Serinin ikinci maçı 24 Mart Cumartesi günü oynanacak. Arkas Spor bu müsabakayı da kazanması durumunda finalist olacak. İkinci maçı Galatasaray HDI Sigorta kazanırsa finale yükselecek takımı 27 Mart'taki üçüncü maç belirleyecek.