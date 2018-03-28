Galatasaray EuroCup'ta finale yükseldi
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'ya 57-55 yenilmesine rağmen finale yükseldi. Eşleşmedeki ilk maçı 69-62 kazanan Galatasaray, skor avantajını kullanarak mağlubiyete rağmen adını finale yazdırdı.
Salon: Pabellon
Hakemler: Sebastien Clivaz (İsviçre), Dariusz Zapolski (Polonya), Martin Horozov (Bulgaristan)
Perfumerias Avenida: De Souza 6, Dominguez 15, Gil, Givens 6, Mestdagh, Robinson 10, Asurmendi 3, Elonu 8, Moss 5, Nicholls 4
Galatasaray: Işıl Alben 2, Davis, Dubljevic 6, Epoupa 9, Petronyte 12, Quigley 24, Kobryn 2, Tuğba Taşçı, Merve Uygul
1. Periyot: 17-9
Devre: 31-26
3. Periyot: 45-44
Beş faulle çıkanlar: 38.02 De Souza, 39.50 Gil (Perfumerias Avenida)
Galatasaray, finalde, Hatay Büyükşehir Belediyespor ile İtalya'nın Reyer takımının eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Hatay Büyükşehir Belediyespor eşleşmedeki ilk maçı 74-54 kazanmıştı.
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