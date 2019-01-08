Galatasaray Eskişehirspor hazırlık maçı saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray devre arası hazırlık çalışmaları kapsamında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile hazırlık maçı yapacak. Genç oyuncuların forma şansı bulacağı maçta her iki takım da eksik yönlerini görme fırsatı yakalayacak. Peki, Galatasaray Eskişehirspor hazırlık maçı saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı kamp çalışmaları kapsamında bugün Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Saat 15.00’te başlayacak mücadele, Galatasaray'ın hazırlık çalışmalarını sürdürdüğü Belek'teki tesislerde gerçekleşecek.
Öte yandan karşılaşma taraftara kapalı olacak. Bu karşılaşmayı yayınlayacak kanal ise henüz belli olmadı.
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