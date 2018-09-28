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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
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28.09.2018 - 13:32, Son Güncelleme:

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı medyayla buluştu

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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı medyayla buluştu

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini aktardı.

Kadrolarında geçen sezondan 2 basketbolcunun bulunduğunu ve çok yeni bir takım olduklarını belirten Erdoğan, "Oyuncuların birbirlerine alışması zaman alacak. Şu aşamada, oyuncuların birbirleriyle olan çalışma temposu ve ilişkisinden çok memnunum. Yüksek enerjiyle, iyi basketbol oynayan ve mücadele eden bir takım olacağız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın her maçı kazanmak için oynayacağını ve basketbolcularının birbirleriyle oynamaktan keyif aldığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hem A Mili Takım'a aday oyuncuları bir araya getirmeyi hedefledik hem de yabancı oyuncu konusunda hedefi olan ve kazanmayı bilen yetenekli basketbolcuları seçmeye gayret ettik. Takımı takım yapan şey, oynadığın basketboldan keyif almaktır. Biliyoruz ki Galatasaray'ın play-off'a 8. sıradan girmesi ya da rakiplerinin gerisinde kalması başarı sayılmayacak. Önümüzde çok ciddi rakipler var. Hedefimiz, oynadığımız her maçı kazanmak."

Ertuğrul Erdoğan, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda İspanya'nın MoraBanc Andorra takımı ile 2 Ekim'de yapacakları maç ve sarı-kırmızılı taraftarlar hakkında ise şunları kaydetti:

"Andorra çok zorlu bir rakip. Tipik bir İspanyol takımı. Biz de bu sene biraz İspanyol takımları gibi oynamaya gayret edeceğiz. Taraftarımızın önüne çıkacağımız ilk maçımız. Şu aşamada sanki onlar bizim 1 adım önümüzde gibi duruyor ama kazanabileceğimizi düşündüğümüz bir maç. Bu maçı kazanmak için her şeyimizi ortaya koyacağız. Kırgınlık taraftarın en doğal hakkı. Galip gelen takımı desteklemek değil de galibiyete gidecek takımı desteklemek çok önemli. Açık söylüyorum, Andorra maçına gelmelerini ve tüm sezon burada olmalarını bekliyorum. Bu takım galibiyet için her şeyini ortaya koyacak. Dolayısıyla sahada bu mücadeleyi destekleyen bir faktör de taraftarın gücü ve enerjisi oluyor."

Erdoğan, Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in "Fenerbahçe ve Galatasaray, birbirini daha iyi hale getirmeye çalışan iki kulüp." açıklamasına katıldığını da sözlerine ekledi.

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