MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriGalatasaray Doğa Sigorta yarın deplasmanda Monaco ile karşılaşacak
GeriBasketbol Galatasaray Doğa Sigorta yarın deplasmanda Monaco ile karşılaşacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 07.01.2020 - 10:17,Son Güncelleme:/

Galatasaray Doğa Sigorta yarın deplasmanda Monaco ile karşılaşacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray Doğa Sigorta yarın deplasmanda Monaco ile karşılaşacak

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nın son 16 turu G Grubu ilk maçında yarın Fransa'nın Monaco ekibine konuk olacak.

Monaco'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

Galatasaray Doğa Sigorta, organizasyonda ilk turdaki grubunu 6 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 2. sırada bitirmişti. Monaco ise grubunu 6 galibiyet ve 4 yenilgi sonucunda 3. sırada tamamlamıştı.

Galatasaray Doğa Sigorta yarın deplasmanda Monaco ile karşılaşacak

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle