Galatasaray Doğa Sigorta, yarın Asseco Arka'yı ağırlayacak

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Grubunda 5 galibiyet ve 4 yenilgiyle ikinci sırada bulunan sarı-kırmızılı takım, son 16 turuna yükselmeyi daha önce garantilemişti. Galatasaray Doğa Sigorta, son sıradaki rakibini yendiği takdirde grubu ikinci sırada tamamlayacak ve G Grubu'nda son 16 tur mücadelesini yapacak.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!