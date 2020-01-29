Galatasaray Doğa Sigorta - Unics Kazan EuroCup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

EuroCup son 16 turu serüvenine 1 galibiyet ve 2 yenilgi ile devam eden Galatasaray, grup maçlarına deplasmandaki Monaco galibiyetiyle başladı. Evimizde oynanan Rytas Vilnius maçından ve Rusya'daki Unics Kazan mücadelesinden yenilgiyle ayrılan sarı-kırmızılılar, Kazan temsilcisini yenerek yoluna devam etmek amacında.

Galatasaray Doğa Sigorta - Unics Kazan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı, EuroCup son 16 turu G Grubu 4. hafta maçında Unics Kazan'ı konuk edecek. 29 Ocak Çarşamba Günü saat 20:00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşmayı Carlos Cortes, Tomislav Hordov ve Fritz Clemens hakem üçlüsü yönetecek. Mücadele S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Son Unics Kazan maçında Tai Webster 22 sayı ile kariyer rekorunu kırarken, Alex Poythress'in 13 sayı ve 14 ribauntluk performansı dikkat çekti.

Galatasaray'da 15,7 sayı ortalamasıyla Avrupa arenasında sarı-kırmızılıların skor yükünü çeken Aaron Harrison'u 12,7 sayı ortalaması ile Zach Auguste takip ediyor.

2016'daki EuroCup zaferinin önemli bir parçası olan Errick McCollum, rakip Unics Kazan'ın en önemli silahı olarak göze çarpıyor. 16,9 sayı ortalamasıyla Galatasaray'ın skor yükünü çeken ABD'li oyun kurucuyu, 16,6 sayı ortalamasıyla Jamar Smith takip ediyor.

Galatasaray, bu karşılaşmanın ardından lige dönerek 2 Şubat Cumartesi günü Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde Beşiktaş Sompo Japan ile karşılaşacak.