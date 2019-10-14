Galatasaray Doğa Sigorta, İspanya deplasmanında
Sarı-kırmızılı erkek basketbol takımı, ULEB Avrupa Kupası'nda Unicaja Malaga'ya konuk olacak.
ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, İspanya ekibi Unicaja Malaga ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Malaga kentindeki Jose Maria Martin Carpena Spor Sarayı'nda oynanacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.
Galatasaray Doğa Sigorta ve Unicaja Malaga, gruptaki ilk 2 maçını da kazandı.
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