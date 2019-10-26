Galatasaray Doğa Sigorta - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
ING Basketbol Süper Ligi’nin 5inci haftasında Galatasaray Doğa Sigorta ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. 27 Ekim Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan karşılaşmaya Galatasaray Doğa Sigorta ev sahipliği yapacak. Karşılaşmayı Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Emin Moğulkoç ve Mehmet Serdar Ünal hakem üçlüsü yönetecek. Peki Galatasaray Doğa Sigorta - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray Doğa Sigorta, 4 haftası geride kalan ING Basketbol Süper Liginde 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 7. sırada yer alırken, Fenerbahçe Beko ise şu ana kadar oynadığı maçlarda 4'te 4 yaparak averajla Pınar Karşıyakanın ardından 2. sırada bulunuyor.
Galatasaray Doğa Sigorta, şu an kadar ligde oynadığı 4 maçta aldığı 3 galibiyet 1 mağlubiyet ile yedinci sırada bulunurken; Fenerbahçe Beko 4 maçta aldığı 4 ikinci sırada bulunuyor.
Galatasaray Doğa Sigorta, ligde oynadığı son mücadelede Meksa Yatırım Afyon Belediyespor’a konuk oldu ve rakibini 67-68’lik skor ile mağlup etti. Galatasaray'da 21 sayı ile oynayan Aaron Harrison en skorer isim olurken ona 11 sayı ile Tai Webster eşlik etti.
Galatasaray Doğa Sigorta - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray Doğa Sigorta, ING Basketbol Süper Ligi beşinci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. 27 Ekim Pazar günü saat 15.15’te başlayacak olan mücadele Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Tivibu Spor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak mücadeleyi Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu hakem üçlüsü yönetecek.
Oynadığı son mücadelede 7DAYS EuroCup mücadelesinde Buducnost VOLI'yi ağırlayan Galatasaray sahadan 84-83'lük galibiyet ile ayrıldı. Galatasaray'da 20 sayı ile oynayan Greg Whittington en skorer isim oldu. 18 sayı üreten Zach Auguste, 13 sayı kaydeden Aaron Harrison ve 12 sayılık skor katkısı veren Ben Moore, çift hanelere ulaşan diğer oyuncular oldu.
Ligde oynadığı son mücadelede Bahçeşehir Üniversitesi ile karşılaşan Fenerbahçe Beko, sahadan 74-60'lık galibiyet ile ayrıldı. Fenerbahçe'de 13 sayı üreten Jeffrey Lauvergne takımı adına en skorer isim olurken ona 12 sayı ile Berkay Candan ve 10 sayı ile Konstantinos Sloukas eşlik etti.
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