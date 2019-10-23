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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
23.10.2019 - 17:11, Son Güncelleme:

Galatasaray Doğa Sigorta Buducnost EuroCup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Galatasaray Doğa Sigorta Buducnost EuroCup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol takımı şu ana kadar 7DAYS EuroCup D Grubu’nda oynadığı 3 mücadelede aldığı 2 galibiyet 1 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor. Basketbol severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Galatasaray Doğa Sigorta Buducnost EuroCup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, oynadığı son 7DAYS EuroCup mücadelesinde Unicaja Malaga ile karşılaştı. Sahadan 88-83’lük mağlubiyet ile ayrılan Galatasaray'da Aaron Harrison 20 sayı ile en skorer isim olurken Tai Webster 14, Zach Auguste 13 sayılık katkıda bulundu.

Oynadığı son resmi karşılaşmada Meksa Yatırım Afyon Belediyespor’a konuk olan Galatasaray rakibini 67-68’lik skor ile mağlup etti. Galatasaray'da 21 sayı ile oynayan Aaron Harrison en skorer isim olurken ona 11 sayı ile Tai Webster eşlik etti.

Galatasaray Doğa Sigorta Buducnost EuroCup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, 7DAYS EuorCup dördüncü hafta maçında Buducnost VOLI’yi ağırlayacak. 23 Ekim Çarşamba günü saat 19.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan mücadele S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Buducnost VOLI, 7DAYS EuroCup D Grubunda oynadığı 3 karşılaşmadan 3 mağlubiyet ile ayrıldı ve beşinci sırada bulunuyor. Grupta oynadığı son karşılaşmada Asecco Gdynia’yı ağırlayan Buducnost VOLI, rakibine 59-62 kaybetti. 14 sayı ile oynayan Hassan Martin takımı adına en skorer isim olurken 13 sayı ile Justin Cobbs ve 10 sayı ile Scott Bamforth çift haneli skor üreten diğer isimler oldu.

Buducnost VOLI, Adriyatik Ligi’nde oynadığı 3 karşılaşmada aldığı 2 galibiyet 1 mağlubiyet ile beşinci sırada bulunuyor.

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