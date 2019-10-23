Galatasaray Doğa Sigorta Buducnost EuroCup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol takımı şu ana kadar 7DAYS EuroCup D Grubu’nda oynadığı 3 mücadelede aldığı 2 galibiyet 1 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor. Basketbol severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Galatasaray Doğa Sigorta Buducnost EuroCup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, oynadığı son 7DAYS EuroCup mücadelesinde Unicaja Malaga ile karşılaştı. Sahadan 88-83’lük mağlubiyet ile ayrılan Galatasaray'da Aaron Harrison 20 sayı ile en skorer isim olurken Tai Webster 14, Zach Auguste 13 sayılık katkıda bulundu.
Oynadığı son resmi karşılaşmada Meksa Yatırım Afyon Belediyespor’a konuk olan Galatasaray rakibini 67-68’lik skor ile mağlup etti. Galatasaray'da 21 sayı ile oynayan Aaron Harrison en skorer isim olurken ona 11 sayı ile Tai Webster eşlik etti.
Galatasaray Doğa Sigorta Buducnost EuroCup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, 7DAYS EuorCup dördüncü hafta maçında Buducnost VOLI’yi ağırlayacak. 23 Ekim Çarşamba günü saat 19.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan mücadele S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Buducnost VOLI, 7DAYS EuroCup D Grubunda oynadığı 3 karşılaşmadan 3 mağlubiyet ile ayrıldı ve beşinci sırada bulunuyor. Grupta oynadığı son karşılaşmada Asecco Gdynia’yı ağırlayan Buducnost VOLI, rakibine 59-62 kaybetti. 14 sayı ile oynayan Hassan Martin takımı adına en skorer isim olurken 13 sayı ile Justin Cobbs ve 10 sayı ile Scott Bamforth çift haneli skor üreten diğer isimler oldu.
Buducnost VOLI, Adriyatik Ligi’nde oynadığı 3 karşılaşmada aldığı 2 galibiyet 1 mağlubiyet ile beşinci sırada bulunuyor.
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