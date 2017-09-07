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Galatasaray, basketbolda kombine satışlarına başladı!

Galatasaray Kulübü, basketbol kombinelerinin satışa çıktığını sosyal medyadan ve internet sitesinden duyurdu

Hürriyet Haber
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Galatasaray kulübü, İnternet sitesinden yaptığı açıklamada Basketbol branşı için kombinelerin satışa çıktığını açıkladı.

Galatasaray Basketbol Takımı, yeni salonunda yeni hedeflerle yola çıkarken Erman Kunter yönetiminde iddialı bir kadro oluşturan Galatasaray Odeabank, Sinan Erdem Spor Salonu’nda muhteşem Galatasaray taraftarının huzuruna çıkıyor...

Kombine yenilemesi yapmak isteyen taraftarlar 8 Eylül - 15 Eylül tarihleri arasında Biletix Satış Noktaları, Biletix Çağrı Merkezi ve Kombine Satış ofisinde %10 indirimden faydalanabiliyor.

GalatasarayBasketbolKombine
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