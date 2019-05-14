Galatasaray Başakşehir biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte fiyatlar!
Galatasaray M.Başakşehir maçının biletleri, futbolseverlerin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Şampiyonluk yarışında aynı puana sahip olan iki takım, bu hafta sonu galibiyet mücadelesi verecek. Peki, Galatasaray Başakşehir maçının biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Galatasaray Başakşehir maçının biletleri ve fiyatları için araştırmalar başladı. Karşılaşmayı stadyumda canlı olarak izlemek isteyen binlerce kişi, internet üzerinden bilet fiyatlarını sorgulamaya başladı. Peki, Galatasaray Başakşehir maçının bilet fiyatları belli oldu mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
Bilet satışları, 14 Mayıs Salı günü saat 15:00’da GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 11:00’da sadece GS Logolu passolig kartlarına 18 Mayıs Cumartesi 19:00’dan sonra Medipol Başakşehir kartı dışında tüm passolig kartlara satış yapılacaktır.
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