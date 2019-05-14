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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
14.05.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Galatasaray Başakşehir biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte fiyatlar!

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Galatasaray Başakşehir biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte fiyatlar!

Galatasaray M.Başakşehir maçının biletleri, futbolseverlerin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Şampiyonluk yarışında aynı puana sahip olan iki takım, bu hafta sonu galibiyet mücadelesi verecek. Peki, Galatasaray Başakşehir maçının biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Galatasaray Başakşehir maçının biletleri ve fiyatları için araştırmalar başladı. Karşılaşmayı stadyumda canlı olarak izlemek isteyen binlerce kişi, internet üzerinden bilet fiyatlarını sorgulamaya başladı. Peki, Galatasaray Başakşehir maçının bilet fiyatları belli oldu mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Bilet satışları, 14 Mayıs Salı günü saat 15:00’da GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 11:00’da sadece GS Logolu passolig kartlarına 18 Mayıs Cumartesi   19:00’dan sonra Medipol Başakşehir kartı dışında tüm passolig kartlara satış yapılacaktır.

Galatasaray Başakşehir biletleri ne zaman satışa çıkacak İşte fiyatlar

Galatasaray Başakşehir biletleri ne zaman satışa çıkacak İşte fiyatlar

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