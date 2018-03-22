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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
22.03.2018 - 21:59, Son Güncelleme:

Galatasaray Avrupa'da finalin kıyısında!

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Galatasaray Avrupa'da finalin kıyısında!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final ilk maçında konuk ettiği İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'yı 69-62 yendi.

Müsabakanın rövanşı, 28 Mart Çarşamba günü İspanya'da oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip, rövanşı 7 sayıdan az farkla kaybetse bile finale yükselecek.

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, Petronyte'nin pota altından kaydettiği sayılarla 5. dakikayı 9-7 üstün geçti. Çeyreğin kalan bölümü boyalı alandan karşılıklı sayılarla geçilirken, ilk çeyrek 18-18 eşitlikle tamamlandı.

İkinci periyotta Işıl Alben ile boyalı alandan arka arkaya basketler bulan sarı-kırmızılı ekip, 17. dakikanın içinde farkı 9 sayıya (34-25) çıkardı. Galatasaray, soyunma odasına 36-30 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte Davis'in pota altından, Işıl Alben'in ise üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle üstünlüğünü sürdüren Galatasaray, final periyoduna 53-48 önde girdi.

Son çeyrekte taraftar desteğini arkasına alan ve savunmasını sertleştiren sarı-kırmızılı ekip, Dubljevic'in etkili oyunuyla 34. dakikayı 63-55 önde geçti. Robinson'un pota altından kaydettiği sayılarla 7-0'lık seri yakalayan İspanya temsilcisi, 38. dakikada farkı 1'e indirdi: 63-62. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada Petronyte'nin sayılarıyla Galatasaray, sahadan 69-62 galip ayrıldı ve final için avantaj yakaladı.

Öte yandan, karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yöneticiler de takip etti.

Son çeyrekte taraftarların "Ayağa kalkmayan Fenerbahçeli olsun." tezahüratları üzerine sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz de ayağa kalktı. Cengiz, karşılaşma sonrası sahaya inerek tüm oyuncuları tek tek tebrik etti.

Salon: Ahmet Cömert 

Hakemler: Gentian Cici (Arnavutluk), Maka Kupatadze (Gürcistan), Uros Nikolic (Sırbistan) 

Galatasaray: Opoupa 7, Işıl Alben 10, Davis 11, Dubljevic 15, Petronyte 12, Gizem Başaran, Quigley 8, Kobryn 6, Tuğba Taşçı, Meltem Yıldızhan 

Perfumerias Avenida: Dominguez 6, Givens 2, Elonu 6, Robinson 17, De Souza 1, Asurmendi, Gil 7, Mestdagh 12, Moss 11, Nicholls 

1. Periyot: 18-18 

Devre: 36-30 

3. Periyot: 53-48 

Beş faulle çıkan: 38.14 Gil (Perfumerias Avenida) 

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