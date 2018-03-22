Galatasaray Avrupa'da finalin kıyısında!
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final ilk maçında konuk ettiği İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'yı 69-62 yendi.
Müsabakanın rövanşı, 28 Mart Çarşamba günü İspanya'da oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip, rövanşı 7 sayıdan az farkla kaybetse bile finale yükselecek.
Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, Petronyte'nin pota altından kaydettiği sayılarla 5. dakikayı 9-7 üstün geçti. Çeyreğin kalan bölümü boyalı alandan karşılıklı sayılarla geçilirken, ilk çeyrek 18-18 eşitlikle tamamlandı.
İkinci periyotta Işıl Alben ile boyalı alandan arka arkaya basketler bulan sarı-kırmızılı ekip, 17. dakikanın içinde farkı 9 sayıya (34-25) çıkardı. Galatasaray, soyunma odasına 36-30 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte Davis'in pota altından, Işıl Alben'in ise üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle üstünlüğünü sürdüren Galatasaray, final periyoduna 53-48 önde girdi.
Son çeyrekte taraftar desteğini arkasına alan ve savunmasını sertleştiren sarı-kırmızılı ekip, Dubljevic'in etkili oyunuyla 34. dakikayı 63-55 önde geçti. Robinson'un pota altından kaydettiği sayılarla 7-0'lık seri yakalayan İspanya temsilcisi, 38. dakikada farkı 1'e indirdi: 63-62. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada Petronyte'nin sayılarıyla Galatasaray, sahadan 69-62 galip ayrıldı ve final için avantaj yakaladı.
Öte yandan, karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yöneticiler de takip etti.
Son çeyrekte taraftarların "Ayağa kalkmayan Fenerbahçeli olsun." tezahüratları üzerine sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz de ayağa kalktı. Cengiz, karşılaşma sonrası sahaya inerek tüm oyuncuları tek tek tebrik etti.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Gentian Cici (Arnavutluk), Maka Kupatadze (Gürcistan), Uros Nikolic (Sırbistan)
Galatasaray: Opoupa 7, Işıl Alben 10, Davis 11, Dubljevic 15, Petronyte 12, Gizem Başaran, Quigley 8, Kobryn 6, Tuğba Taşçı, Meltem Yıldızhan
Perfumerias Avenida: Dominguez 6, Givens 2, Elonu 6, Robinson 17, De Souza 1, Asurmendi, Gil 7, Mestdagh 12, Moss 11, Nicholls
1. Periyot: 18-18
Devre: 36-30
3. Periyot: 53-48
Beş faulle çıkan: 38.14 Gil (Perfumerias Avenida)
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